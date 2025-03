Mireia Torradas ha viajado desde Barcelona hasta Cáceres para asistir al mayor encuentro europeo sobre la saga de George R. R. Martin, que se ... celebra durante este fin de semana en la capital cacereña bajo el título 'Cáceres, city of dragons'. Se confiesa «muy seguidora» de 'Juego de tronos' y de 'La casa del dragón' y de algunos de los 27 ponentes que participan en esta cita.

Desde Sevilla se ha trasladado Alejandro Montes. «Es la primera vez que vengo a Cáceres y me ha gustado mucho. He dado un paseo por su casco viejo y, si no fuera por un par de coches aparcados, parecía que estaba en Desembarco del Rey».

Alejandro y Mireia presenciaron este viernes, a las 19.45 horas, el izado de banderas inspiradas en la casa Targaryen que tuvo lugar junto a las escalinatas del Ayuntamiento. Fue el arranque de un programa que se dilata hasta el domingo, y que vive el sábado su jornada más intensa.

Ampliar Dos visitantes se fotografían junto a un actor caracterizado como Daemon Targaryen. armando méndez

El alcalde, Luis Salaya, y la consejera de Cultura de la Junta de Extremadura, Nuria Flores, participaron en el ascenso de las banderas. Lo hicieron junto a dos de los ponentes del encuentro, José Señarís, guionista del programa 'El Hormiguero' conocido también como 'Frikidoctor' por tener el mayor canal de Youtube español especializado en el análisis de 'Juego de tronos' y 'La casa del dragón', y Dani Abades, considerado el mayor especialista español en Youtube en contenido sobre la historia y los personajes de la obra de George R.R. Martin. «Cáceres es un destino que se va a hacer muy reconocible», auguraba Señarís, quien confía en que HBO retorne para grabar aquí la segunda temporada de la precuela de 'Juego de tronos'.

Ampliar Jóvenes caracterizadas para la inauguración del encuentro sobre Juego de Tronos. armando méndez

Autobús averiado

Una parte de los ponentes no pudo asistir a este pistoletazo de salida porque el autobús en el que viajaban desde Madrid se averió a la altura del Puerto de Miravete. Otro autobús los recogió para traerlos a su destino. Además, los participantes procedentes de Italia se han visto afectados por la huelga en los aeropuertos italianos. Su llegada se preveía para la última hora de este viernes y para la jornada del sábado.

Ampliar Izado de banderas del encuentro en la fachada del Ayuntamiento. armando méndez

Contratiempos al margen, Cáceres ejerce ya como ciudad de dragones y se reivindica como Desembarco del Rey.

La lluvia, que se coló en la primera jornada de rodaje de la HBO en Cáceres (el 14 de diciembre de 2016), también ha querido estar presente en este encuentro y ha obligado a cambiar de sitio algunas de las actividades.

Ampliar El hotel Don Manuel, que alberga a parte de los participantes, se ha decorado para la ocasión con los escudos de las casas de 'Juego de tronos'. HOY

Una ruta teatralizada y un cóctel de bienvenida en el hotel NH Palacio de Oquendo completaron este viernes la jornada inaugural. Por cierto, el hotel Don Manuel, donde se aloja parte del equipo participantes, luce estos días los escudos de las principales casas de 'Juego de tronos' para hacer un guiño al encuentro.