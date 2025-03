Este es el programa del encuentro mundial de 'Juego de Tronos' en Cáceres

REDACCIÓN Miércoles, 19 de octubre 2022 | Actualizado 21/10/2022 10:17h. Comenta Compartir

La capital cacereña acogerá durante este fin de semana 'Cáceres, city of dragons', un encuentro con algunos de los mayores expertos en la saga de George R.R. Martin. En total, 27 ponentes participarán en las mesas redondas que se celebrarán el sábado en el Complejo Cultural San Francisco.

Destaca la participación de Elio García, responsable de 'Westeros.org', considerado el mayor experto en el mundo de 'Juego de tronos' y 'La casa del dragón'. El izado de banderas en el Ayuntamiento el viernes a las 19.30 horas dará el pistoletazo de salida a un encuentro de tres días que incluye, además, rutas teatralizadas, desfile con participantes caracterizados como personajes de la serie y hasta clases para aprender a luchar como un auténtico capa dorada de Desembarco del Rey. Este es el programa.

Viernes, 21 de octubre

19:30 -20:00 horas. Bienvenida. Izado de banderas «City of Dragons» acompañada por música de la serie, a cargo de la banda The Flea Bottom Band. Lugar: Ayuntamiento de Cáceres. Abierto a todos los públicos.

20:00 horas. Ruta Casa del Dragón y Juego de Tronos. Ruta nocturna teatralizada, en la que nos sumergimos de nuevo en el rodaje de las series. Lugar: Arco de Estrella. Para ponentes e invitados.

20.00 - 21:30 horas: 'La casa del dragón: Escenas de la vida de Desembarco del Rey'. Abierto a todos los públicos hasta completar aforo. Se interpretarán escenas de las serie y participarán extras reales que estuvieron en los rodajes. También habrá alumnos de la ESAD. Estas recreaciones se realizará en los puntos que habrá señalizados en la Ciudad Monumental.

Sábado, 22 de octubre

10.00 - 14.00 horas. Escape Room El huevo del dragón. Sigue las pistas y busca el huevo de dragón oculto por la Ciudad Monumental, el más rápido en encontrarlo hallará su recompensa. Lugar: Ciudad Monumental. Inscripciones y salida: Oficina de Turismo. Abierto a todos los públicos.

10:00 - 14:00 horas. El mejor arquero y arquera de los 7 reinos. La actividad consistirá en el lanzamiento por cada participante de tres flechas a una diana, con la ayuda y el asesoramiento de los monitores del Club Arqueros San Jorge. Obteniendo con ello una puntuación que al día siguiente podrá consultarse en una clasificación general, para niños/as y adultos, publicada en la página web del Club www.clubarquerossanjorge.com. Lugar: Jardines del Palacio Carvajal. Abierto a todos los públicos. Inscripciones: En el Palacio de Carvajal el mismo día de la actividad.

10.00 - 11.30 horas. Ruta teatralizada La Casa del Dragón y Juego de Tronos. Acompáñanos por los escenarios que sirvieron de rodaje de la exitosa serie de la mano de nuestro loco director y dos despistados personajes que se niegan a dar por finalizado el rodaje. Síguenos y quizás seas el próximo protagonista. Plazas limitadas. Todos los públicos. Punto de encuentro: Arco de la Estrella.

12:00 - 13:00 horas. Escuela de Caballeros. Quieres demostrar tus habilidades como caballero de la Casa del Dragón, en esta escuela aprenderás a ser todo un Capa Dorada. Lugar: Complejo Cultural San Francisco. Abierto a todo los públicos. A cargo de la Escuela de Esgrima «Acero» de Cáceres.

13:00 - 14:00 horas. Torneo a pie de Caballeros. Exhibición de luchas de espadas al más puro estilo La Casa del Dragón. Lugar: Complejo Cultural San Francisco. Abierto a todos los públicos. A cargo de la Escuela de Esgrima de Cáceres.

17:00 - 18:30 horas. Ruta teatralizada La Casa del Dragón y Juego de Tronos. Acompáñanos por los escenarios que sirvieron de rodaje de la exitosa serie de la mano de nuestro loco director y dos despistados personajes que se niegan a dar por finalizado el rodaje. Síguenos y quizás seas el próximo protagonista. Plazas limitadas. Todos los públicos. Punto de encuentro: Arco de la Estrella.

18:30 - 19:30 horas. Desfile y concurso Cosplay escolar. No hay mejor manera de hacer de nuevo a Cáceres la capital de dragones que con la participación de su centros educativos y alumnado. Será en el Complejo Cultural San Francisco. Abierto a AMPAS y centros educativos.

Mesas redondas en el complejo cultural San Francisco

10:15 - 11:05 horas. Cáceres, Ville de Dragons. Intervienen Patricia Auneau y Cristophe Germier, de La Garde de Nuit; y Matteo Barbagallo, del Martin International Studies Network.

11:15 - 12:00 horas. El impacto del turismo de Juego de Tronos. Intervienen María Braun y Leire Juan, de Dragonstone Tours; Montaña Granados, CEO de Insertus; y Javier Marcos, de Los Siete Reinos.

17.00 - 17.50 horas. Cáceres, Cittá dei Draghi. Intervienen Federica Bocco, de Winter is coming; Damiano Vandi y Valentina Bignamini, de La Cittadella; Beatrice Sironi y Chiara Mendola, de Il Podcast del Chiaccio e del Fuoco; y Matteo Barbagallo, del Martin International Studies Network.

18.00- 19.20 horas. House of the Dragon: a Show of Fire and Blood. Intervienen Elio García, de Westeros.org; Adam Whitehead, de The Wertzone; Stefan Sasse, del Boiled Leather Audio Hour; Federica Bocco, de Winter is coming; Patricia Auneau y Cristophe Germier, de La Garde de Nuit; y Javier Marcos, de Los Siete Reinos.

19:45- 21:00 horas. El Concilio de los Dragones. Intervienen Jag Durán, del canal de Youtube Jag Durán; José Señaris, de Frikidoctor; Antonio Osuna, de Evil Smile; Berta Galán, Beatriz Peñas y Santiago Gutiérrez, de La Canción Continúa; Dani Abades, del canal de Youtube Maglor; y Guadalkupe Fiñana, Abuela de Dragones.

Domingo, 23 de octubre

10.00 - 14.00 horas. Escape room El huevo del dragón. Sigue las pistas y busca el huevo de dragón oculto por la Ciudad Monumental, el más rápido en encontrarlos hallará su recompensa. Lugar: Ciudad Monumental. Inscripciones: Oficina de Turismo. Abierto a todos los públicos.

10.00 - 11.30 horas. Ruta teatralizada La Casa del Dragón y Juego de Tronos. Acompáñanos por los escenarios que sirvieron de rodaje de la exitosa serie de la mano de nuestro loco director y dos despistados personajes que se niegan a dar por finalizado el rodaje. Síguenos y quizás seas el próximo protagonista. Plazas limitadas. Todos los públicos. Punto de encuentro: Arco de la Estrella.

12:00 - 13:00. Iglesia de San Francisco Javier (Preciosa Sangre). «Yo formé parte de Juego de Tronos y La Casa del Dragón». Los figurantes que participaron en el rodaje de la serie cuentan su experiencia. Abierto a todos los públicos hasta completar aforo

13:00 - 14:00 horas. Concurso Cosplay. Si eres fan de la serie y quieres exhibir tu mejor diseño de vestuario y complementos, participa en este concurso, nuestro jurado compuesto por los expertos participantes en la mesa redonda darán su veredicto. Participa y gana tu recompensa. Lugar: iglesia de San Francisco Javier (Preciosa Sangre), en la Plaza de San Jorge. Premio: Fin de semana en una de las Hospederías de Extremadura para dos personas. Abierto a todos los públicos.

Actividades complementarias Viernes, 21 de octubre:

23.00 horas. Postparty en Jardín y copas, Las Caballerizas. Para celebrar el comienzo del evento Cáceres, City of Dragons nos desplazaremos a un lugar único para disfrutar de una forma distendida del mundo que rodea La Casa del Dragón. Una fiesta ambientada para la ocasión, se dará especial trato a las personas que acudan caracterizadas de un personaje . Lugar: Las Caballerizas, jardín y copas. Abierto a todos los públicos.

Sábado, 22 de octubre

17:00 - 18:00 horas. Presentación del libro «Se acerca el Invierno, las lecciones de Juego de Tronos para la vida». Autor: Jesús Nieto Quintana. Lugar: Belleartes. Espacio de arte y acción. Calle Donoso Cortés 6.

21,00 horas. Cena tematizada y postparty. Cena temática «City of Dragons» en uno de los lugares que fue parte de la producción de la serie, en un espacio único en plena Ciudad Monumental. En este banquete irrepetible compartiremos con los invitados de las mesas redonda lo mucho tienen mucho que contar de «La casa del Dragón»: Elio García, Dani Abades, Javier Marcos ...y con la presencia especial de Guadalupe Faniña más conocida como la «Abuela de Dragones». Se ha elaborado un menú especial basado en las recetas y los platos de los libros de la saga y de la serie