Cáceres detiene el desembalse del Guadiloba en el 80% a la espera de nuevas lluvias intensas El nivel del agua ha descendido notablemente en la Ribera del Marco y ya no hay cortes de calles, pero se mantienen cerrados los parques, las instalaciones deportivas y el paseo de Cánovas

REDACCIÓN CÁCERES Miércoles, 14 de diciembre 2022, 13:57

La situación de alerta por intensas lluvias se mantendrá en Cáceres a lo largo de este miércoles. El alcalde, Luis Salaya, ha dicho en una ... rueda de prensa que la situación «está normalizada en casi toda la ciudad, no tenemos grandes balsas de agua debido a que se han abierto alcantarillas y tragantes y gracias también a que ha sido una noche tranquila, aunque los trabajos no han cesado». Ha advertido no obstante de que la alerta por lluvias regresa esta tarde al nivel amarillo y ha pedido precaución por la posibilidad de que vuelvan a repetirse situaciones como las del martes.

