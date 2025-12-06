Cáceres celebra el Día Internacional del Voluntariado

La Plataforma del Voluntariado de Extremadura (Pvex), compuesta por 194 asociaciones, celebró ayer en la casa de cultura Rodríguez Moñido de Cáceres el Día ... Internacional del Voluntariado, una fecha señalada por Naciones Unidas para reconocer la contribución esencial que las personas voluntarias realizan en la construcción de sociedades más justas, cohesionadas y solidarias.

La edición de 2025 se desarrolla bajo el lema ‘Crecer en comunidad’, expresión que resume el propósito y la razón de ser del voluntariado: avanzar conjuntamente, reforzar los vínculos sociales y promover el trabajo coordinado entre entidades, personas y administraciones. Este enfoque subraya la importancia del tejido asociativo y del esfuerzo colectivo como elementos fundamentales para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, según señala Pvex

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, intervino durante el acto y destacó el papel del voluntariado como complemento a una cadena que las administraciones en solitario no pueden poner en marcha.