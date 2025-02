Cáceres, al borde del lleno total y sin habitaciones por menos de 200 euros

«En la hostelería no se pueden subir los precios porque haya mucha demanda»

Ir a tomar un café o a comer a una calle céntrica y turística y notar que los precios son más altos de lo normal es algo que puede suceder estos días de gran afluencia de viajeros en ciudades como Cáceres. ¿Es legal? La Unión de Consumidores de Extremadura, Ucex señala que aunque los precios son libres siempre tiene que haber una carta donde se indique el importe de los mismos y que tiene que tener el sello de la dirección general de turismo. Esa carta tiene que reflejar el precio final completo, impuestos incluidos. Cualquier modificación que se quiera llevar a cabo tiene que comunicarse a este organismo, es decir, que no se pueden cambiar los precios de manera arbitraria y que incluso una subida «por festividades, eventos o similares» tienen que estar registrados. «En la hostelería no se pueden subir los precios porque haya mucha demanda», precisan desde la Ucex. Sobre los alojamientos se indica de que el hecho de que en momentos como la Semana Santa se incrementen los precios no significa que se esté incurriendo en una ilegalidad, ya que los establecimientos tienen precios máximos que varían en función de las temporadas. Este periodo está considerado como temporada alta. En todo caso, desde esta organización se asegura que ellos no han recibido reclamaciones sobre estos sectores y que en la región el sector es serio «y hay buenos profesionales».