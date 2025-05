Cáceres acondicionará las fuentes públicas por contrato para prevenir la legionela

Salen adelante las mociones de juventud de PSOE y Vox

Belén Fernández, portavoz socialista. HOY

Dos de las tres mociones que iban al pleno ordinario de mayo que se celebra este jueves en Cáceres tienen que ver con políticas y actuaciones en materia de juventud. Ambas han salido adelante. El grupo municipal de Vox planteaba la «creación de un espacio de ocio infantil y juvenil» en Cáceres. PP y Vox han sumado sus votos para llegar a 13 y lograr la mayoría suficiente. El PSOE se ha abstenido y UP ha votado en contra ya que Vox no ha aceptado su enmienda de adición en la que proponía que ese espacio juvenil fuese la plaza de toros, en la línea de otras como las de Barcelona o San Sebastián que se han reconvertido y transformado para usos no taurinos. Así lo ha recordado la portavoz de la formación morada, Consolación López Balset. Eduardo Gutiérrez, de Vox, ha considerado que esa idea era una «falta de respeto». Alberto Serna ha defendido la moción socialista para el impulso de políticas integrales de juventud con fomento de la participación y desarrollo del Plan de Juventud. También ha pedido potenciar el Espacio para la Creación Joven (ECJ). La concejala de área, la popular Soledad Carrasco, ha reprochado al PSOE que durante sus cuatro años de mandato mantuviese olvidado y sin mantenimiento un bien de interés cultural como la Era de los Mártires, a la vez que tampoco dedicó esfuerzos al ECJ. Fueron, ha dicho, «cuatro años poniendo parches». Álvaro Jaén, por su parte, ha defendido la propuesta de UP para «instar al Gobierno de España a rechazar el aumento del gasto». Ese aumento del gasto en militarización, sugiere, «es 10 veces superior a la del Estado en vivienda». UP se ha quedado en solitario y la moción fue rechazada con dos votos a favor y 23 en contra.