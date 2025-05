Cáceres acoge a 7.500 personas en una jura de bandera que muestra un Ejército cada vez más diverso

Comienza la obra de ampliación de las instalaciones educativas

Los primeros movimientos de tierra, ya visibles, marcan el inicio de las obras de ampliación de las instalaciones del Cefot, que contará con un nuevo edificio con 18 aulas para 200 y aparcamientos. En total se van a invertir más de cinco millones de euros. El objetivo es responder a algunas de las necesidades que tiene el centro de formación militar de la ciudad y sobre cuyas mejoras ya se ha venido advirtiendo desde hace años.

Tal y como explicaba el coronel Álvaro Kromer Espejo, director del Cefot en una entrevista concedida a HOY en el mes de septiembre, no hay una relación directa entre el número de alumnos y que esté listo o no el edificio, sobre el que aún no hay una fecha de terminación. El número de futuros militares que recalan en Cáceres está relacionado con la política de personal del Ejército de Tierra, con los presupuestos generales del Estado y con el número de plazas que el Ejército ofrece.

La ubicación elegida para levantar el edificio se sitúa en el lado oeste, en las inmediaciones del actual helipuerto, con un vial paralelo a la parcela y un área de aparcamiento.

El proyecto recoge nuevas instalaciones de megafonía, electricidad y climatización mediante bombas de calor, así como instalación de agua potable y un diseño que facilite el libre tránsito de personas con movilidad reducida.

Las mejoras van llegando poco a poco al Cefot y ya son visibles, como la entrada al recinto militar. Además se ha reformado de forma integral la cocina, se han ampliado las plazas de aulas, hay un proyecto de renovación y de nuevas instalaciones de instrucción y adiestramiento y un punto limpio para el acuartelamiento.