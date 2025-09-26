HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Se buscan proyectos artísticos para la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031

Hasta el 1 de noviembre se pueden presentar propuestas para enriquecer la candidatura

Redacción

CÁCERES.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

La candidatura de Cáceres a la Capital Europea de la Cultura en 2031 ha abierto el plazo público de presentación de proyectos artísticos y culturales ... con el objetivo de enriquecer el proyecto con el que la ciudad concurrirá a este título. Así, hasta el 1 de noviembre cualquier persona, colectivo, asociación o entidad creativa puede presentar su propuesta, sin importar la disciplina artística o el tamaño del proyecto, ni el lugar de procedencia del mismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven funcionaria muere en un piso incendiado en Santa Marina
  2. 2 El presunto autor de la muerte de Jonathan: «No soy un asesino, soy una persona normal»
  3. 3 Una joven funcionaria muere en un piso incendiado en Santa Marina
  4. 4

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  5. 5 La Policía Nacional investiga las causas que rodean la muerte de la joven en el incendio de Badajoz
  6. 6 Condenado en Badajoz por matar a cuatro ibis eremitas, una de las aves más amenazadas del mundo
  7. 7

    Aralia cierra en Cáceres de manera definitiva el 30 de noviembre
  8. 8 La Policía detiene a dos jóvenes por robar a un cuponero cuando iba a trabajar en Badajoz
  9. 9

    El SES vacunará este otoño por primera vez a los mayores de 60 años contra el virus sincitial
  10. 10

    Detectan un foco con tembladera en Herrera del Duque y otro de carbunco en Alburquerque

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Se buscan proyectos artísticos para la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031