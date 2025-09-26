Se buscan proyectos artísticos para la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031

La candidatura de Cáceres a la Capital Europea de la Cultura en 2031 ha abierto el plazo público de presentación de proyectos artísticos y culturales ... con el objetivo de enriquecer el proyecto con el que la ciudad concurrirá a este título. Así, hasta el 1 de noviembre cualquier persona, colectivo, asociación o entidad creativa puede presentar su propuesta, sin importar la disciplina artística o el tamaño del proyecto, ni el lugar de procedencia del mismo.

Las propuestas se recogerán a través de la web oficial de la candidatura y el objetivo es que los proyectos aprobados se incluyan en el 'bidbook', es decir, el documento propuesta de la ciudad, que debe registrarse en el Ministerio de Cultura a final de año.

Según explicó ayer el concejal de Cultura, Jorge Suárez, y la coordinadora general del Consorcio Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031, Iris Jugo, los proyectos deben «ser coherentes» con los objetivos de la candidatura cacereña.

De esta forma, deben encajar en los tres ejes estratégicos de la candidatura, apostando por el desarrollo de una cultura que promueve el diálogo urbano-rural, impulsa la sostenibilidad medioambiental y el pacto verde europeo y mejora la accesibilidad. Además, se buscan proyectos que promuevan la participación ciudadana, construyan conexiones internacionales y refuercen valores europeos como la cooperación, la solidaridad y la paz.

Un comité formado por el equipo de Cáceres 2031 y expertos culturales valorará cada propuesta según su creatividad, impacto, viabilidad y alineación con los criterios europeos y de la candidatura de Cáceres 2031. Los proyectos elegidos contarán con un apoyo a través de diferentes formas, algo que se concretará y se desarrollará de manera personalizada según las características y necesidades de cada uno.

Las propuestas incluidas en el 'bidbook' formarán parte del proyecto global de Cáceres 2031, y se desarrollarán a lo largo de ese año, en el caso de que la ciudad logre el objetivo de ser nombrada Capital Europea de la Cultura.

Tanto Jorge Suárez como Iris Jugo animan tanto a las entidades y empresas cacereñas como a los colectivos y a los ciudadanos particulares a presentar sus iniciativas y a sumarse a Cáceres 2031, «un proyecto en el que entre todos vamos a definir las líneas de la ciudad que soñamos, sin ponernos límites y sin dejar a nadie atrás».

Suárez resaltó que es «un proyecto ganador» que «va a transformar la ciudad», ya que en caso de conseguir el objetivo, se contará con una importante financiación europea para invertir en el sector cultural y sacar adelante las propuestas.