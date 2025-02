Los cacereños donan 40.000 euros con la Marcha Rosa para luchar contra el cáncer

Prueba superada. La edición de este año de la Marcha Rosa de Cáceres ha sito todo un éxito este domingo, a pesar de la amenaza ... de lluvia que ha hecho cambiar el recorrido, terminando en La Ciudad Deportiva en vez de en la Plaza Mayor como estaba previsto.

A partir de las diez de la mañana, las calles de Cáceres se llenaron de gente caminando o corriendo con camisetas rosas, por las que los adultos han pagado 7 euros y los niños 3 euros. La Marcha comenzó a las diez de la mañana en el número 6 de la avenida de España, celebrándose también una Carrera de la Mujer, con trofeos para los ganadores en las modalidades masculina y femenina.

La lluvia no hizo acto de presencia, disfrutando miles de cacereños de una actividad saludable y solidaria. El recorrido estuvo amenizado con música en diferentes puntos, contando con un grupo de batukada. Al llegar al gran pabellón de la Ciudad Deportiva, los más pequeños disfrutaron de castillos hinchables y animaciones. Algunos participantes hicieron zumba y pegaron sus dorsales en un gran muro para hacerse una foto para el recuerdo.

La Asociación Española Contra el Cáncer de Cáceres lleva desde el año 2018 organizando la Marcha Rosa. El objetivo este año era llegar a vender 6.000 camisetas y según afirmaba el presidente de la Asociación, Pedro Pastor, se había conseguido. Hay gente que compra la camiseta pero no participa en la marcha por distintas cuestiones, algunas de ellas físicas.

Con esta nueva edición los cacereños han donado alrededor de 40.000 euros para luchar contra el cáncer. Parte de ese dinero va a la sostenibilidad de la Asociación, otra parte a la fundación científica, y un poco a la labor que hacen diariamente. Sus cuentas son transparentes.

«Decimos desde la Asociación -afirmaba este domingo Pedro Pastor-, que el rosa es más que un color, detrás del rosa tiene que haber investigación para avanzar, tiene que haber acompañamiento en las necesidades emocionales, psíquicas, sociales de las mujeres con cáncer, y también para que nosotros podamos acompañar a las familias, y sobre todo hay que insistir en la prevención. Hay que insistir en que las mujeres no deben de bajar la guardia, y hay que participar mucho en los cribados». Recalca que gracias a los cribados la supervivencia, hoy en día, en el cáncer de mama está en el 85% a los cinco años. «Todavía hay mujeres que llegan a los 60 años, se les hace un diagnóstico y el ginecólogo o el cirujano le pregunta si se había hecho alguna mamografía, y dicen que no se ha hecho ninguna. -Insiste-. Los cribados están entre los 50 y 69 años, y hay mujeres que no acuden, se guardan la carta de la Junta, de la Consejería, y no acuden por el miedo a que le saquen algo. Hay una frase que circula entre la población, dicen: 'no voy, no vaya a ser que me saquen algo', y eso tiene que estar superado».

Más de 5.000 socios en toda la provincia

Además de la Marcha Rosa, la Asociación Contra el Cáncer de Cáceres, cuenta con los ingresos de sus socios, que son más de 5.000 en la provincia. «Nosotros tenemos los voluntarios -explica Pastor-, que la Marcha Rosa se puede organizar gracias a los voluntarios; pero tenemos socios que nos ayudan con una cantidad fija. Se hacen socios en nuestra sede o en la página web, y reciben información continua. Hay que señalar que todos nuestros servicios son gratuitos, y destinamos 100.000 euros a ayudas sociales, porque el cáncer cuando llega no pide permiso, y hay gente a los que les coge en situación de desempleo o pagando una hipoteca, en mil y una circunstancias. Ayudamos a muchas familias».