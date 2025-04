¿Caben 45 botellas en una mochila y dos bolsas de viaje?

La pregunta que muchos se han hecho desde que se conoció el robo de las 45 botellas en el restaurante Atrio de Cáceres es ... si todos estos vinos caben en dos bolsas de viaje y una mochila. Así fue como, supuestamente, Constantín Gabriel Dumitru sacó el botín del establecimiento en la madrugada del 26 al 27 de octubre de 2021 sin levantar sospecha alguna.

Durante el juicio celebrado esta semana en la Audiencia Provincial de Cáceres no se ha presentado ninguna prueba pericial alusiva a esta cuestión. La fiscal, Carmen Barquilla, ha dado a entender que es posible mientras que la abogada de la defensa, Sylvia Córdoba, asegura que no lo es. Las dos expusieron sus versiones en el turno de las conclusiones.

«Comprobamos cómo en las cámaras de vigilancia el autor sale de la bodega y de la sala de catas portando una mochila y dos bolsos que, por el modo en el que se mueve el autor, parece que tienen un gran peso. Tiene que dejar incluso en el suelo dichos bolsos», describió la fiscal durante su intervención.

No se ha presentado ninguna prueba pericial para demostrar si una sola persona puede transportar 45 caldos

«Queda acreditado igualmente por las cámaras de seguridad –prosiguió– cómo los autores abandonan precipitadamente la habitación a las cinco y media. Capta la cámara que en el momento en el que el ocupante de la habitación 107 va a coger el ascensor tiene que dejar los bolsos en el suelo por el peso que supone. Y se comprueba igualmente por esas cámaras de seguridad cómo abandona el hotel Atrio con unos bolsos que no portaban cuando entraron, en apariencia muy pesados, y esto es corroborado no solo por las cámaras de seguridad sino por el propio testigo que trabajaba como recepcionista esa noche», dijo la fiscal.

Mientras tanto, Sylvia Córdoba comentó que ella en su casa había hecho la prueba y que era imposible meter 45 botellas en dos bolsas. Habló de dos y no de tres bultos. «He hecho las pruebas yo y no caben 45 botellas en dos bolsas. Es materialmente imposible, tanto por el espacio como por la ligereza con la que las porta ese hombre. No se ha practicado ninguna prueba en este sentido», manifestó durante su intervención.

Preguntada por la posibilidad de que hubiera aportado ella la prueba, argumentó a los medios de comunicación que «no iba a parecer muy rigurosa o muy seria». «Y además –continuó– me la podrían impugnar porque tendrían que ser teóricamente exactamente las mismas bolsas para no equivocarnos de formato. Yo lo he hecho con unas aproximadas por lo que se ve en las imágenes y es que a mí no me cabían 45 botellas», insistió.

Los plazos

Se espera que la sentencia no se demore más de 15 días. Al término del juicio, que concluyó el miércoles, Córdoba solicitó la absolución para sus defendidos y su inmediata puesta en libertad. Este último asunto, según la letrada, se debe resolver antes que la sentencia, en cuestión de días en un auto. Pero hasta ahora la Audiencia no se ha manifestado.

La Fiscalía pide una pena de cárcel de cuatro años y medio y la aseguradora, que se ha personado como acusación particular, cinco. Reclaman una indemnización de 753.454 euros como responsabilidad civil.