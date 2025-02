Adquieren un Châteu d'Yquem de 1891 y varios Romanée-Conti para remplazar lo robado

En la bodega de Atrio, convertida en el gran escenario del robo cometido en la madrugada del 26 al 27 de octubre de 2021, ya no hay huecos libres en sus expositores. Los dueños del restaurante, José Polo y Toño Pérez, han ido adquiriendo nuevos vinos para remplazar los caldos sustraídos. Algunos de ellos eran ejemplares únicos en el mundo por su antigüedad, como el Châteu d'Yquem de 1806. «No la hubiera vendido ni por un millón de euros, a no ser que me hubiera hecho falta para pagar a los empleados o los proveedores», dijo Polo a la salida de la primera sesión del juicio, celebrada el pasado 27 de febrero, donde declaró como testigo. Preguntado si estaría dispuesto a negociar un rescate de esa botella, respondió: «No sé si es legal o no. Pero sí estaría dispuesto a hacerlo por el d'Yquem de 1806. Quizás sí», concluyó. Una parte de la historia de ese vino todavía se custodia en la zona noble de la bodega. Ahí se expone la botella original en la que estaba el caldo antes de ser recorchada en 2001 por una rotura que forma parte ya de la historia de Atrio. Debajo de esta botella se expone la última adquisición realizada por Atrio a la bodega francesa: un Châteu d'Yquem de 1891, el más antiguo de todos los vinos de esta casa que hay en el restaurante cacereño. Su precio es de 38.000 euros, según aparece en la nueva carta publicada este año. Hasta la bodega también han llegado varias botellas de Romanée-Conti. Los ladrones sustrajeron 19 vinos de esta última bodega.