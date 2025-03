Historia visual : Así fue la noche del robo de Atrio

Madrugada del 26 al 27 de octubre de 2021. Atrio sufre un robo de película en su lujoso hotel-restaurante de la Plaza de San Mateo, en pleno corazón monumental de Cáceres. Dos ladrones, un hombre y una mujer, disfrutan de una agradable cena en su interior, visitan su prestigiosa bodega, se alojan en una de sus habitaciones y, sin levantar sospecha, se llevan 45 botellas de vino valoradas en 1,6 millones de euros. Entre ellas está el codiciado Châteu d'Yquem de 1806, cuyo precio en carta alcanza los 310.000 euros.

La desaparición de los caldos no se descubre hasta el día siguiente. La noticia da la vuelta al mundo. Este 15 de febrero arranca el juicio.

1 Entre las 21.00 y las 23.00 horas del 26 de octubre Cena distendida en el restaurante

Es martes. Una mujer, que luce peluca, se aloja en el hotel de la cadena Relais&Châteux. Formaliza la reserva empleando un documento falso suizo. Se registra con el nombre de Mirka Golubic. Más tarde, llega su cómplice y presunto cerebro del robo al establecimiento. Los dos cenan de manera distendida en el restaurante. Hablan en inglés y conversan con los empleados. «Eran muy simpáticos, encantadores», detalla José Polo, copropietario del hotel-restaurante junto al chef Toño Pérez.

2 Entre las 23.00 y las 23.30 horas del 26 de octubre Visita a la bodega

Tras cenar en el restaurante, la pareja visita la bodega invitada por el personal, una práctica totalmente habitual con los clientes. Es uno de los espacios más codiciados del edificio. Atesora una completa colección de 37.000 botellas procedentes de 21 países. Está reconocida como una de las mejores dentro del sector. Entre todos los caldos hay uno que destaca por encima de todos los demás: el Châteu d'Yquem de 1806. Con un precio en carta de 350.000 euros, este oro líquido de más de dos siglos fue adquirido en 2000 por Toño Pérez y José Polo en la casa de subastas Christie's. Más tarde, el hombre y la mujer se dirigen hacia la habitación que tenían reservada.

3 1.25 horas del 27 de octubre Llamada a la recepción para despistar

La mujer llama a recepción y pide algo para picar. La cocina está cerrada. Pero el recepcionista, con el fin de satisfacer la demanda, abandona su puesto de trabajo (desde donde se controlan las imágenes proporcionadas por las cámaras de seguridad) y se desplaza hasta los fogones. Prepara una ensalada, que posteriormente sube a la habitación. Se trata de una estrategia diseñada por la pareja para distraer al empleado y aprovechar su ausencia para ejecutar un plan urdido y estudiado de manera minuciosa. Ya habían estado hasta en tres ocasiones anteriores en el establecimiento para conocer su funcionamiento al detalle.

4 1.30 horas del 27 de octubre Asalto a la bodega con llave maestra

Mientras tanto, el hombre abandona la habitación y se dirige al sótano, donde se encuentra la bodega. Accede con una llave maestra que previamente ha sido sustraída, según la versión ofrecida por la Policía Nacional.

No es su primer hurto, pero sí el más ambicioso. Previamente había sustraído dos botellas de vino de alta gama por un valor de 39.800 euros y una botella de whisky de 5.900 euros. Este último robo lo cometió en un conocido establecimiento gourmet del barrio de Salamanca.

5 1.35- 2.00 horas del 27 de octubre 45 botellas en tres mochilas

El hombre sale de la bodega con tres grandes mochilas: una en cada mano y otra a la espalda. En su interior lleva el botín: 45 botellas valoradas en 1,6 millones de euros, según el dato dado por la Policía basado en el precio que los vinos tenían en carta. La defensa de los presuntos autores ha cuestionado desde el principio este importe.

Para la protección de los caldos dentro de las mochilas utilizan varias toallas de la habitación donde están alojados.

Dentro de las bolsas están los 45 vinos más valiosos de la bodega: siete botellas de Châteu d'Yquem, que pertenece al grupo Louis Vuitton, y 38 de la bodega Romanée Conti, ambas francesas.

6 De 2.00 a 5.30 horas del 27 de octubre Más de tres horas en una habitación 5 estrellas

Tras sustraer los vinos, el hombre regresa a la habitación donde está alojado. Aquí permanecen durante más de tres horas con el sustancioso botín. La Policía Nacional ha destacado que los autores demostraron estar «altamente especializados» al cometer un robo «con planificación milimétrica». Cuidaron todos los detalles. La mujer dejó dentro de la bañera, sumergido en agua, el albornoz que utilizó durante su estancia para eliminar rastros de sudor y pelos. Lo más probable es que durante todo el tiempo que permanecieron en el cuarto estuvieran con guantes, según han apuntado fuentes cercanas a la investigación.

7 5.25 horas del 27 de octubre Paso por recepción

Los autores del robo bajan de la habitación en mitad de la noche y pasan por recepción. Eligen un modo de pago para no dejar rastro: liquidan una parte en efectivo y la otra con una tarjeta prepago que no da datos sobre quién es su dueño. Hay empresas que las expenden sin necesidad de tener una cuenta bancaria y se suelen utilizar para hacer compras on line.

8 5.30 horas del 27 de octubre Salen por su propio pie del hotel

Las cámaras del hotel captan a la pareja saliendo por su propio pie del establecimiento con la mercancía repartida en tres grandes mochilas.

Descienden por la calle Ancha, donde se encuentra el Parador de Turismo, y salen así del recinto intramuros, una zona que está restringida al tráfico.

Se dirigen a un coche que han dejado estacionado en las inmediaciones. El vehículo que emplean para iniciar su escapada a Madrid, donde tienen fijada su residencia, fue localizado posteriormente abandonado. Lo usaron para salir de Cáceres y no volvieron a cogerlo.

9 13.30 horas del 27 de octubre «Jose, cuelga, que los vinos no están; nos han robado»

José Polo -léase Jose, que es como le conocen en su círculo- mantiene una reunión telefónica. De repente, el chef Toño Pérez le pide que cuelgue de forma inmediata. En Atrio acaban de descubrir el que ya ha sido calificado como el robo del siglo. «Jose, cuelga, que los vinos no están, que nos han robado», le espeta. A su vez, el cocinero se acaba de enterar porque uno de los sumilleres del restaurante le ha dado el aviso.

«Al bajar a la bodega vio que faltaban algunos vinos. Pero como hemos estado cambiando el sistema de luces leds, el sumiller pensó que las habíamos guardado. Entonces, le preguntó a Toño por las botellas. Y cuando Toño vio los estantes vacíos no tuvo ninguna duda», relata Polo a HOY el 28 de octubre, un día más tarde.

10 18 de julio de 2022 Detenidos en Croacia

Los presuntos autores del robo son detenidos nueve meses después en Croacia en una operación internacional de la Policía. Los arrestados son Priscila Lara Guevara, una mexicana de 29 años con un pasado como miss en su país y Constantín Gabriel Dumitru, de 47 años y con doble nacionalidad rumana y neerlandesa y con antecedentes en este tipo de hurtos.

Permanecen en el centro penitenciario de Cáceres desde el 4 de agosto de 2022, a la espera de juicio.

Las botellas siguen en paradero desconocido.

La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría General de la Policía Judicial está detrás, junto a los investigadores cacereños, del arresto. La Policía sospecha que todas las botellas han salido al mercado negro y que están en manos de distintos compradores. Avisa de que puede pasar «mucho tiempo» hasta que aparezcan.

Fuentes Esta información se ha elaborado atendiendo a fuentes propias, información de la Policía Nacional y declaraciones de la Defensa de los acusados. Las ilustraciones representan zonas del interior y exterior del restaurante, según las imágenes de la propia página del establecimiento, las difundidas por la Policía Nacional y la documentación gráfica recogida por este medio.

