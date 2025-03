Los bomberos del Sepei de Cáceres exigen en el pleno elevar su categoría profesional

El pleno de la Diputación de Cáceres ha sido el marco este jueves para una nueva protesta de los bomberos del Sepei, que se ... han concentrado para exigir una demanda que viene de lejos, la subida de grupo profesional. «Los bomberos estamos encuadrados en el grupo C2, que es para personal que realiza funciones auxiliares, nosotros no realizamos funciones auxiliares, realizamos funciones técnicas, no auxiliamos a nadie a hacer su trabajo», explica Javier Gil, portavoz del colectivo que lucha contra el fuego. Su deseo es poder subir al C1, lo que haría que toda la estructura de los bomberos subiera de grupo. «Tenemos la promesa desde hace 18 años, desde la huelga desde 2005, esto ha generado desconfianza en el colectivo y venimos a reclamar que esto se lleve adelante». La protesta de los bomberos ha consistido en presenciar el pleno de la institución provincial, pero sin intervenir en el mismo.

El objetivo, explica este bombero, es «darle más calidad al servicio, mejor respuesta ciudadana y encuadrarse cada cual a su grupo como tiene que ser y equipararnos a todos los bomberos de España que están con esta reivindicación». Al tener un grupo superior se exigiría una titulación más elevada, que conectaría con la demanda de que se cumpla el artículo 19 de prevención de riesgos laborales y que se de «una formación específica y adecuada al puesto que se ocupa».Esta mejora supondría de la misma forma un aumento de sueldo.

Esta es la reivindicación principal, pero hay más. «El colectivo de bomberos está haciendo nueve guardias de refuerzo este año, hay un déficit enorme de personal en el servicio, si no colaboramos los trabajadores el servicio no se puede mantener, aunque subiésemos de grupo las guardias de refuerzo están ahorrándole a la Diputación unos cuantos millones de euros». Estiman que actualmente hay un déficit en el Sepei de Cáceres de un centenar de bomberos. «Se han abierto parques nuevos, ahora mismo estamos en unos 240 aproximadamente pero se han abierto nuevos parques y están con el personal justo».

Actualmente el colectivo de los bomberos cacereños está en conversaciones para lograr las mejoras que solicitan. «Parece que vamos por el buen camino». Mientras tanto y como medida de presión indican que «no descartan nada». ¿Puede esperarse huelga u otras medidas? «Nosotros no queremos conflicto, siempre hemos colaborado con la administración y por el servicio, nosotros siempre miramos por el servicio porque tenemos vocación y cuando tomamos una determinación de este tipo no es porque queramos, es porque se nos obliga», indica Javier, que advierte que se aproxima el verano, lo que incrementa el riesgo de incendios. «Muchas veces nos llaman y acudimos de forma voluntaria a trabajar, nos lo compensan, pero si no se nos escucha tomaríamos la medida de no colaborar con la administración absolutamente en nada».