Baño de música clásica y jueves con 'power' en Cáceres

La agenda cultural reventó el pasado jueves. Si alguien se hubiera empeñado en acudir a todo lo que había programado el pasado día 26 en ... la ciudad probablemente hubiera muerto en el intento. Libros, exposiciones y conferencias configuraron un día pleno en los que la ciudad ofrece mucho y para todos los gustos.

El Aula José María Valverde es una de esas citas que eleva la calidad cultural media de la ciudad, con una programación de nivel más allá de modas o propuestas 'mainstream'. El jueves estuvo en Cáceres, en el Instituto de Lenguas Modernas el poeta Tomás Sánchez Santiago. El poeta hizo un recorrido por su obra, con títulos como 'La secreta labor de cinco inviernos', 'El que desordena' y 'Pérdida de ahí'.

El fotógrafo Lorenzo Cordero presentó su foto-libro 'La Belleza Desnuda' en el Círculo de la Concordia de Cáceres. Se trata de una obra donde se fusiona el cuerpo de modelos con escenarios naturales de Extremadura, Cantabria y País Vasco. Cuenta con textos de Irene Sánchez Carrón, Merce R. Romero, Santiago Hernández, Celia Herrera, Alfonso Callejo, Victor Gibello y el escritor Eugenio Fuentes.

De la fotografía a la arquitectura. La directora de la Real Academia de Extremadura de las Letras (RAEx), María del Mar Lozano Bartolozzi, pronunció ayer la conferencia 'Del eclecticismo a la funcionalidad. Ángel Pérez Rodríguez (1897-1977, coetáneo de Francisco Vaca». Se trata de un arquitecto que firma algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad, como la Casa de los Picos del Paseo de Cánovas.

La sala Pintores 10 también cortó el pasado jueves la cinta imaginaria de una nueva exposición. Se trata de 'Texturas construidas', de Angel Granell, un pintor salmantino de 39 años que reside en Cáceres. Es también arquitecto y en su exposición funde ambas disciplinas, la arquitectura con el arte plástico. Una muestra de carácter pictórico, que se mueve dentro de la abstracción en el campo de la experimentación con la luz y las texturas de los materiales.

Hay una exposición estos días en el Archivo Provincial que conviene no perderse. Se llama Vía de la Plata: aires del sur y hace un recorrido fotográfico y literario por las ciudades que unen los mil kilómetros que separan Sevilla de Santiago de Compostela. Hay variedad de formatos (desde imágenes tomadas en placas de cristal a diapostivas) procedentes de archivos de toda España. Se trata de una muestra organizada por la Fundación Cidade da Cultura de la Xunta de Galicia.

No salimos del ámbito de lo artístico. Ben Tocha es uno de los muralistas más destacados de la región y sus creaciones pueden verse en distintos puntos de la ciudad y de la provincia. En Mastropiero, y también el pasado jueves, inauguró la muestra 'Mi vida loca', que podrá verse en este local hasta el 22 de febrero.

Una nueva cita, en este caso de música clásica, viene a sumarse a la oferta festivalera de la ciudad. Se trata de 'Atrium Musicae' de Cáceres, que organiza la Fundación Atrio. Ayer se estrenó con el concierto Schola Antiqua de canto gregoriano dirigido por Juan Carlos Asensio en la Concatedral de Santa María. Hoy sábado en ese espacio Daniel Oyarzabal interpretará 'La belleza de escuchar' y en el Gran Teatro 'El amor no correspondido', con los músicos Manuel Walser, barítono, y Alexander Fleischer al piano. El domingo esta cita llega al Museo Vostell Malpartida con Iris Azquinezer a las 12 y el Cuarteto Cosmos en la iglesia de San Juan Bautista.

Como una lluvia fina es la programación de Boogaloo, que no para de ofrecer conciertos todas las semanas. El miércoles tuvo lugar el concierto de 'The Bateleurs', un grupo lisboeta de blues y rock and roll que presentaron 'The sun in the tenth house'.

Nos vamos con teatro, con teatro social. La organización Sogiba junto a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional organizó el pasado jueves un taller para reflexionar sobre las migraciones. Arte y acción social. Y así nos vamos, hasta el próximo sábado.