Las bajas laborales en Canal de Isabel II pueden afectar a la calidad del agua en Cáceres
Redacción
CÁCERES.
Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00
Los representantes de los trabajadores de Canal de Isabel II de Cáceres han criticado la «pasividad» tanto de la empresa concesionaria como del Ayuntamiento ... con respecto al servicio público de agua potable de Cáceres, y han alertado que se han producido «numerosas bajas» en el equipo que cuida de la calidad del agua potable lo que puede afectar a la calidad de la misma.
Así, en un comunicado, el comité de empresa asegura que esas bajas laborales afectan al 50% del equipo de Tratamiento y Captación, e «incluso el encargado de la planta ha estado de baja laboral, y su puesto ha estado un año sin cubrir».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.