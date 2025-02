El Ayuntamiento reserva 25.000 euros para la gran fiesta LGTBI, el 29 de junio en Cáceres

Manuel M. Núñez Cáceres Lunes, 6 de mayo 2024, 07:41 Comenta Compartir

Cuando el pasado mes de diciembre se conocieron detalles sobre el borrador de las cuentas municipales saltó una de las primeras alarmas. Con el PP ... en minoría y la mirada vigilante y dos votos decisivos del grupo municipal de Vox, la desaparición del término LGTBI del documento presupuestario de 63 páginas en PDF hacía pensar que el Ayuntamiento pasaba página para no tener líos con su socio natural en la Corporación. Sin embargo, no fue exactamente así, aunque el término no aparecía.

En 2022 había 12.000 euros en Participación Ciudadana. La cuestión era si se eliminaban las subvenciones a este colectivo a las acciones destinadas a organizar actividades o concienciar a la población en respeto y pluralidad. La respuesta del Ejecutivo local entonces fue que no solo no desaparecían sino que aumentaban, con 15.000 euros en el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS). Noticia relacionada La Fiesta del Orgullo clama por los derechos LGTBI en Cáceres Ahora, el Ayuntamiento se anticipa y ya prepara la gran fiesta del orgullo LGTBI en la capital cacereña. Será el próximo 29 de junio y este año se celebrará en la Plaza Mayor. El alcalde apuntaba el pasado 4 de abril, en la inauguración del centro municipal LGTBI 'De par en par', en los Fratres: «Un espacio como éste dice mucho de cómo somos como ciudad. Una ciudad abierta y tolerante y de que trabajando juntos, administraciones y sociedad, el resultado siempre es más positivo para todos». Apenas un mes después de aquel acto, el pasado viernes 3 de mayo, Mateos firmó la resolución que aprueba el expediente para organizar esa gran fiesta del 29-J. La partida que se ha reservado asciende a 25.000 euros. Habrá una batucada para reivindicar los derechos de este colectivo. Arrancará desde el Bombo de la Música en Cánovas y pasará por Pintores para finalizar en la Plaza Mayor. Se contará con grupos locales. Se portarán banderas arcoiris y se evitarán las charangas. El escenario móvil tendrá 17 metros, el presentador será un artista local y se instalarán 10 urinarios Será la cita previa a esa fiesta que contempla un camión con escenario móvil con una extensión de 17 metros, una macropantalla LED, equipo de sonido y presencia de artistas. Uno de proyección local será el presentador y animador; otro regional ejercerá como segundo cabeza de cartel, y un artista o grupo de proyección nacional se presentará como atractivo y ofrecerá un concierto de al menos una hora. Dirección del IMAS Además, la dirección del IMAS, que perfila ese contrato por un año y prorrogable otro más, exige un seguro de responsabilidad civil con 300.000 euros de cobertura. La empresa organizadora deberá instalar 10 baños portátiles, con dos para personas de movilidad reducida. Ocho vigilantes se ocuparán de la seguridad. La celebración estará marcada por el «propósito de seguir construyendo una ciudad en la que se pueda vivir la diversidad sexual y afectiva en plena libertad», indica la memoria técnica elaborada por el IMAS. Un evento «lúdico y reivindicativo de la población LGTBI», reafirma. Quienes tenían dudas sobre si el 'efecto Vox' se iba a llevar por delante la fiesta cacereña del orgullo las van despejando.

