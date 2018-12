El Ayuntamiento de Cáceres proyecta poner a la venta seis parcelas por cuatro millones Una de las parcelas que el Ayuntamiento se propone enajenar en la zona de Casa Plata y Vistahermosa. :: armando méndez Las dos principales se encuentran en las zonas de Carrefour y Casa Plata, 2,1 millones: suponen más del doble de los ingresos por enajenaciones que recoge el presupuesto MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Lunes, 17 diciembre 2018, 07:50

El Ayuntamiento tiene a punto la maquinaria administrativa para poner suelo a la venta en cuanto llegue el momento. Sin embargo, lo hará bajo una premisa: las operaciones no serán prioritarias, a 'vida o muerte' como parecieron articularse algunas licitaciones en ejercicios anteriores. Incluso pusieron, por ejemplo al inicio de la crisis, el cebo de una compra a plazos con el objetivo de dar facilidades a unos compradores que no llegaron. Ahora es diferente. Sobre todo porque la necesidad no es acuciante y, en especial, porque el equipo de Gobierno lo que ha hecho es preparar esas posibles licitaciones pero sin incluir los hipotéticos ingresos en el presupuesto. Es lo que la titular de Economía, María Guardiola, suele definir como un ejercicio de prudencia.

Las cuentas municipales que se debatirán en el pleno del jueves tienen una partida de ingresos por enajenaciones pero no corresponde a la cifra total que podría llegar a obtenerse. Ni siquiera se acerca. En el anteproyecto presupuestario figuran 910.238 euros en 'patrimonio público del suelo'. No obstante, en estos momentos el Consistorio tiene listas seis parcelas en cuatro zonas de la ciudad para su venta. El importe de la tasación de las mismas supera los cuatro millones.

Lo dijo la propia alcaldesa en la presentación del borrador del presupuesto. Hay ofertas por esas fincas municipales. El Consistorio, señalan en el Ejecutivo local, ha recibido el interés de empresas que están dispuestas a pujar por ese suelo público. Pese a ello, esa 'prudencia' a la que suele referirse la concejala de Hacienda es la que hace que no se haya materializado sobre el papel un hipotético ingreso. Los 910.000 euros incluidos sobre un total de 70.542.228 euros del presupuesto municipal para 2019 reflejan que la venta de terrenos apenas supera el uno por ciento de los números globales del Consistorio. Además, la cantidad incluida supondría alrededor de un 22 por ciento de la partida de enajenaciones, siempre que se llegasen a materializar esas operaciones por 4.020.000 euros, la tasación que han realizado los técnicos.

Las dos parcelas principales, en Carrefour y la zona de Casa Plata-Vistahermosa, están tasadas en más del doble de esa cifra que aparece en el presupuesto. Lo que viene a defender el Gobierno es que hace los deberes de puertas a dentro, que tiene listos los expedientes y que los concursos saldrán a licitación cuando toque, pero sin hipotecar el cumplimiento de las inversiones, ya que estas no dependerían de que esas operaciones se concreten. Por ello los cuatro millones no figuran en las cuentas de 2019. Pese a ello, el PSOE ha utilizado como uno de sus argumentos para desgastar al Gobierno precisamente la inclusión de nuevo de enajenaciones en el presupuesto. «Es un presupuesto muy poco realista», ha defendido Luis Salaya, dispuesto a argumentar un no en la votación de las cuentas.

Es cierto que el Ayuntamiento ha vinculado algunos recursos que se obtendrían por esa vía a tres inversiones: 200.000 euros a la red de saneamiento de Llopis Ivorra, 375.000 a la accesibilidad en Obispo Segura y alrededores y 186.139 euros para la mejora de accesibilidad y fomento de áreas comerciales.

Así, se retoma la inclusión de una partida importante en el presupuesto en 2019. En el de 2018 no había ninguna y en el de 2017 tan solo aparecieron los 380.761 euros de la venta de la parcela de Aki. La última gran cantidad fue la de 2016. En el primer ejercicio de la segunda etapa de Elena Nevado y el PP se presupuestaron ventas por 6,1 millones. No se cumplieron.

Ahora la vista está puesta en esos seis espacios que, según el Gobierno, tendrían salida en el mercado. Se trata de una parcela en la zona de Carrefour de 1,3 millones de euros; otra de 820.000 entre Casa Plata y Vistahermosa; tres en Residencial Ronda de 1,8 millones, y por último un terreno en La Sierrilla valorado en 45.000 euros. Aún no se han iniciado las operaciones. El desenlace de las licitaciones no marcará esta vez el futuro de las inversiones. Dependen sobre todo de fondos europeos y recursos corrientes.