El Ayuntamiento insta al promotor del Way Cáceres a completar el centro comercial El alcalde ha pedido que se agilice la comercialización de espacios a nuevos operadores, tal y como se anunció

Maqueta del Way Cáceres, que se iba a abrir en 2022 y por ahora solo cuenta con una tienda.

Manuel M. Núñez Cáceres Martes, 28 de mayo 2024, 07:29 Comenta Compartir

De una imagen con arboleda, amplios aparcamientos bajo techo y una sucesión de marcas que multiplicaban la oferta a una tienda deportiva. De Way Cácere ... s a Decathlon. Iba a ser un centro comercial y de ocio completo y como tal fue presentado en junio de 2021 en el Ayuntamiento. Por ahora solo ha abierto la popular franquicia. Lo llamativo del asunto es que lo que antes era una política de comunicación fluida ahora es puro silencio. Desde Kronos, la promotora del parque en el antiguo matadero, no se han vuelto a dar explicaciones. El equipo de Gobierno local no quiere que se olvide la propuesta inicial y, aunque es una iniciativa privada, recuerda, se ha transmitido al promotor la idea de que aborde ese centro que anunció.

Hace casi tres años el socio fundador y CEO de Kronos, Saïd Hejal, y Enrique Feduchi, especialista en el sector comercial, acudieron al Ayuntamiento para presentar todos los detalles al entonces alcalde, Luis Salaya. En una rueda de prensa con recreación virtual incluida se destacó que Way traía a Cáceres una nueva oferta, destinada a conquistar a un mercado de 170.000 consumidores potenciales. En verano de 2022 ya se podrían visualizar con los primeros 11.000 metros cuadrados disponibles. Ahora el Ayuntamiento insta a retomar ese proyecto íntegro. El alcalde, Rafael Mateos, admite que ha habido contactos con la promotora y el mensaje trasladado es claro: quiere que se agilice, que «aceleren la venta y promoción» de los espacios disponibles. «No me gustaría que Cáceres se conformase con un Decathlon», reconoce el regidor cacereño, que fue consultado por este asunto en el transcurso de la entrevista que concedió a HOY con motivo de su primer año de mandato. En esa entrevista también salió otra situación similar, la de la Calera, donde ahora hay un supermercado de Aldi aunque lo que se había venido planteando era un parque comercial que contaría con distintas ofertas. En este apartado, el propio Mateos indicaba que uno de sus objetivos es que Cáceres deje de ser «la ciudad de las eternas promesas». «En la Calera y Way Cáceres posiblemente se anunciaron grandes centros comerciales cuando solo estaban cerradas superficies concretas, en un caso un Aldi y en otro un Decathlon», reflexionaba. Sobre el caso concreto de la parcela del antiguo matadero, las cifras anunciadas eran contundentes, con la vista puesta primero en 2022 y más tarde en 2023. En la presentación que se hizo en su día ya se aludió a una inversión de 35 millones de euros, con 500 empleos, de ellos 300 de carácter directo. La oferta iba dirigida a un área de 170.000 clientes potenciales, los que se movían en la confluencia de la capital , con incidencia desde Badajoz a Mérida y hasta Portugal. Se abría una puerta que estaba cerrada en Cáceres para ellos, dijo Enrique Feduchi. Según se avanzó en 2021, el centro generaría 500 empleos con una inversión de 35 millones En una entrevista a HOY, el socio fundador de Kronos, que había adquirido los terrenos a la Sareb por 2,7 millones, lo explicaba: «Llevábamos años tras esto y nos decidimos. Creíamos que podía funcionar. Nos gustó el sitio, bien comunicado y con buenos accesos». Saïd Hejal añadió que habían analizado el mercado: «Vimos que en Cáceres existe potencial». Además de Decathlon, abierto desde abril, habría 26.000 metros alquilables en un «proyecto distinto» que supervisaría con la gestión comercial la empresa especializada Savills Aguirre Newman. Es curiosamente la misma que se encarga de la venta del Ruta de la Plata. Otro operador que se anunció fue Cines La Dehesa, con siete salas y 1.200 asientos. «No me gustaría que Cáceres se conformase con un Decathlon», advierte el regidor Kronos ya no da explicaciones sobre todo ello, pese a las reiteradas consultas de este medio. El Ayuntamiento quiere que la actuación prevista se ejecute. No en vano, para ello se han planteado modificaciones urbanísticas y se ha procedido a asumir el acceso por un tramo de carretera que era del Estado, la N-521. Promoción «La empresa que desarrolla ese sector prometió un gran centro comercial y nosotros hemos mantenido reuniones con ellos para pedirles que una vez que está el Decathlon aceleren la venta y promoción de las demás parcelas y los usos previstos, ocio y hostelería», adelanta el alcalde, Rafael Mateos. Aclara que se trata de «un proyecto privado y debe ser la promotora la que se encargue» de ese desarrollo comercial. No quiere que se quede en 'solo' un Decathlon. La oferta estaba clara y así se transmitió por la promotora. «Way Cáceres combina tres espacios temáticos que se unen para hacer de cada visita un acontecimiento único», es el mensaje que se difunde aún en su web oficial. Se perfilaban tiendas especializadas, galería comercial y una zona de ocio y restauración, entre otros elemento. «Los clientes podrán disfrutar de un plan perfecto con amigos y familiares», concluye. Sin embargo, aún queda para eso.

