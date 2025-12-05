HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista general de la escalera mecánica de Alzapiernas. JORGE REY

El Ayuntamiento de Cáceres solicita un informe a la empresa que lleva la escalera mecánica de Alzapiernas tras una caída

Un usuario registra su queja en el Consistorio tras sufrir un accidente en esta instalación hace una semana

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:24

Comenta

El Ayuntamiento de Cáceres ha encargado un informe a la empresa encargada del mantenimiento de las escaleras mecánicas de la calle Alzapiernas, que conectan ... las inmediaciones del parking de Obispo Galarza y la calle Parras con Moret y la plaza de la Concepción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trasladan a Madrid a las dos personas con heridas «muy graves» en el incendio en Navalmoral de la Mata
  2. 2

    La Policía Nacional registra el Materno de Badajoz por la desaparición de fentanilo
  3. 3 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  4. 4

    Minuto de silencio por la muerte de Toné, el profesor fallecido en un accidente en Logrosán
  5. 5 Un incendio calcina parte de un piso en San Roque
  6. 6 La Junta Electoral Central ordena abrir dos expedientes sancionadores a Guardiola
  7. 7 El Sevilla FC desata la locura en redes con el cartel de su partido ante el CD Extremadura: «Eso es Badajoz»
  8. 8

    La Junta asegura que los funcionarios cobrarán la subida del 2,5% «lo antes posible»
  9. 9 Trasladan a Madrid a las dos personas heridas muy graves en el incendio del Cerro
  10. 10 El sorteo de La Primitiva deja 35.000 euros en Extremadura este jueves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Ayuntamiento de Cáceres solicita un informe a la empresa que lleva la escalera mecánica de Alzapiernas tras una caída

El Ayuntamiento de Cáceres solicita un informe a la empresa que lleva la escalera mecánica de Alzapiernas tras una caída