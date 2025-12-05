El Ayuntamiento de Cáceres solicita un informe a la empresa que lleva la escalera mecánica de Alzapiernas tras una caída

El Ayuntamiento de Cáceres ha encargado un informe a la empresa encargada del mantenimiento de las escaleras mecánicas de la calle Alzapiernas, que conectan ... las inmediaciones del parking de Obispo Galarza y la calle Parras con Moret y la plaza de la Concepción.

Esta petición se ha cursado después de que un ciudadano de avanzada edad sufriera un accidente el viernes de la semana pasada, día 28, en esta instalación, tal y como el afectado ha denunciado a través de una queja presentada en el registro municipal.

«Lamentamos los hechos. Tuvimos conocimiento de ellos porque la Policía Local se personó en los mismos y porque hemos tenido conocimiento de un escrito que se ha registrado en este Ayuntamiento por parte de la persona afectada», ha descrito Ángel Orgaz, portavoz municipal en el Ayuntamiento de Cáceres.

«Lo que hemos hecho ha sido solicitar a la empresa encargada del mantenimiento de estas escaleras un informe técnico sobre el funcionamiento de la misma y sobre su funcionamiento en la mañana de los hechos», ha recalcado el concejal.

Según el escrito presentado por el afectado, que ha sufrido heridas de diversa consideración, la caída se habría originado porque la escalera habría cambiado de sentido en el momento en el que ascendía por ella. Esto es, estaría funcionando en modo ascendente y, de repente, habría cambiado el sentido de funcionamiento, en modo descendente. Este cambio habría desequilibrado al usuario.

La controversia ha acompañado a estas escaleras desde su instalación en el año 2019. Salvan la mitad del desnivel existente entre la plaza de Obispo Galarza y la plaza de la Concepción. Los peatones tienen que salvar la otra mitad de la calle mediante peldaños convencionales o, bien, mediante un sistema de rampas, ya que las escaleras eléctricas solo cubren la mitad del recorrido.

Aunque habitualmente estas escaleras tienen sentido ascendente, se puede invertir en función de las necesidades del momento. El coste de la intervención ascendió a 428.000 euros. Las obras comenzaron en el mes de enero de 2019 y fueron ejecutadas por la empresa GC 10. Se abrieron al público en septiembre de ese mismo año.

Hay que recordar que esta actuación se enmarcaba dentro de un plan más amplio que incluía la obra realizada en la calle Sánchez Varona y en Zurbarán para eliminar barreras arquitectónicas. Al presupuesto inicial hubo que añadir los 25.000 euros que costó la rampa provisional colocada en Alzapiernas en el periodo comprendido entre la Semana Santa y la Feria de ese año.