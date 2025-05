Los autores del robo de Atrio serán expulsados de España cuando cumplan su condena

Constantín Gabriel Dumitru y su pareja Priscila Lara Guevara no volverán a robar en España. Eso es lo que quiere el Ministerio del Interior, que ... ha tramitado su expulsión de territorio español una vez que cumplan la condena por el robo de 45 botellas del Hotel-restaurante Atrio de Cáceres, botellas valoradas por la fiscalía y la aseguradora en 753.454 euros (por los propietarios en 1.648.500 euros). La condena es de cuatro años y medio de cárcel para él y cuatro años para ella, además de indemnizar con los 753.454 euros a la compañía aseguradora, que entregó ese dinero a los dueños de Atrio.

«Hemos recurrido las ordenes de expulsión, y también volveré a pedir que se les ponga en libertad mientras la sentencia no sea firme», ha indicado al Diario HOY su abogada defensora Sylvia Córdoba.

Constantín Gabriel Dumitru, nacido en Rumanía el 27 de diciembre de 1975 (ha cumplido 48 años), tiene también la nacionalidad neerlandesa. La expulsión de España es por la gran cantidad de antecedentes penales que tiene, la mayoría de ellos por hurtos y robos, aunque también cometió un delito de lesiones en el ámbito de la violencia doméstica. Ha sido detenido en 18 ocasiones y desde 2017 acumula cinco condenas firmes. Hay otras anteriores. El pasado mes de octubre fue juzgado y condenado a un año por sustraer una botella de whisky de 5.000 euros de una tienda gourmet de Madrid.

Son pareja de hecho en Países Bajos

En el caso de Priscila Lara, de 30 años, ella ha nacido en México, y tiene su residencia en Países Bajos (antes Holanda). «Los dos son pareja de hecho y su domicilio figura que está en Holanda», señala Sylvia Córdoba. Precisamente hay investigadores del caso del robo de Atrio, que piensan que las botellas están 'estancadas' en los Países Bajos, creyendo que aún no han sido vendidas.

Para la abogada defensora no es normal que sus clientes estén en la cárcel cuando la sentencia no es firme ya que está recurrida. «Si el juicio no fuera tan mediático, ellos no estarían privados de libertad por un robo con fuerza», asegura la abogada que el pasado lunes presentó el recurso a la sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres. Ahora será la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, presidida por la magistrada María Félix Tena, quien decida si tiene razón la abogada defensora que pedirá la libre absolución de sus clientes, o mantiene la condena o la rebaja. En caso de que se mantenga la condena de prisión, Sylvia Córdoba puede volver a recurrir para pedir la libre absolución en el Tribunal Supremo.

La realidad es que los dos están privados de libertad desde que fueron detenidos el 18 de julio de 2022 en Croacia. Ya llevan más de ocho meses en prisión.

Hasta ahora los tribunales han decidido no dejarles salir de la cárcel al asegurar que hay riesgo de fuga. En sus peticiones de libertad la defensa señalaba que la pareja tenía casa en Madrid, en donde vivía una hija de Gabriel Dumitru. Tuvo una segunda hija que murió en Madrid en enero de 2022, acudiendo él a su entierro.

Constantín carece de bienes en España y solo ha estado dado de alta en la Seguridad Social unos días en 2017. Tras el robo de Atrio, en octubre de 2021, alquilaron una casa en Países Bajos. Su abogada ha señalado que allí estaban arreglando los papeles de residencia de ella.