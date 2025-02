Autor del robo de Atrio: «Vamos a luchar para que se repita el juicio»

A las cinco de la tarde y con un sol que caía a plomo el condenado como autor del robo de Atrio, Constantín Gabriel Dumitru, pisaba la calle por primera vez desde que hace dos años ingresara en el centro penitenciario de Cáceres por ... sustraer 45 botellas de vino. Dumitru ha decidido disfrutar de sus primeras 72 horas en libertad más tarde de lo que lo hizo su pareja y también coautora del robo, Priscila Lara Guevara, que salió el fin de semana pasado. El motivo es que él sí quería hablar ante los medios de comunicación y ella no. Él lo hizo largo y tendido.

«Estamos pagando demasiado por lo que hemos hecho», concluyó al final de la larga declaración ante la prensa, en la que deja un mensaje rotundo, la intención de luchar «para que se repita el juicio». Es la primera vez que habla, ya que en el juicio, que tuvo lugar en febrero y marzo de 2023, solamente lo hizo al final, brevemente, para señalar el hecho de que las botellas aún no se habían encontrado. «Nosotros nunca declaramos delante de la Policía ni del juez, no lo hicimos porque la abogada (Sylvia Córdoba, de la que ya han prescindido) nos sugirió que era mejor no hacerlo», acotó Dumitru, que este jueves insistió en que los dueños del restaurante Atrio han tenido «ayuda» por parte de «jueces y Policía». «El señor Polo a las pocas horas de cometerse el robo salió contando lo que pasó y cómo pasó, está contando una versión que es una mentira», indicó.

El condenado por el robo de Atrio señaló las «irregularidades» del proceso, haciendo especial hincapié en un video utilizado como prueba durante el juicio. «Es un vídeo que está en blanco y negro, que dura 30 segundos y en esos 30 segundos es imposible sacar 45 botellas de ahí, está codificado, no se ve prácticamente nada, no tiene ni fecha ni hora, y el señor juez Joaquín González Caso en el día del juicio se supone que los tenía que poner, y no los puso». Este motivo, tal y como apuntó también su abogado, Juan José Collado, les va a hacer plantearse una revisión de sentencia y solicitar un nuevo juicio.

«El juez dijo que había mucho que ver y que lo iban a visionar ellos, yo miré a la abogada, me miró y me dijo, tranquilo, todo va a ir bien, pero no fue, me pidieron cuatro años y medio porque nosotros no colaboramos porque no había manera de colaborar, el juez nos dijo que tenía que devolver las botellas». Otro de los puntos flacos, según este hombres, es el de por qué los dueños de Atrio lograron que una aseguradora les hiciera un contrato sin exigir que hubiera cámaras dentro de una bodega. «En cualquier tienda de chinos hay cámaras, hubo un descuido muy grande, si a nosotros nos condenaran por el delito que cometimos realmente, la aseguradora no debería pagarles, y además nosotros no deberíamos estar por la cárcel». También critica que las pruebas de ADN se enfocaron en las pruebas de la habitación, «pero no cogieron ninguna de la puerta de la bodega».

¿Defienden su inocencia? «No es inocencia, el delito que se cometió no fue un robo con fuerza, sino un delito de hurto, es una gran diferencia, y eso es lo que pasó». A la pregunta de si ellos fueron los autores del robo este hombre respondió este jueves que «eso se demostró prácticamente desde el principio, no hemos negado nunca si estuvimos o no estuvimos, pero una vez que se te acusa con un delito de robo con fuerza tienes que defenderte de ello, y aquí ha sido imposible».

Sobre el tema de las botellas y de su paradero dijo no poder decir «absolutamente nada». «Hay cosas que no se pueden contar, yo tengo mis motivos, hay mucho más detrás, no es simplemente un robo», indicó de forma enigmática. «Han dicho que ha sido un robo por encargo, han dado mucha bulla, pero las cosas no han sido de la manera que ellos (los dueños de Atrio) han contado».

Sobre la falta de confianza con su anterior abogada, Sylvia Córdoba, señala que a él le hubiera gustado explicarse, pero que fue aconsejado sobre que no lo hiciera. «Hasta dudo de la abogada que tuvo y de lo que pasó, supongo que ella hizo todo lo que pudo, pero si la Fiscalía te pide cuatro años y medio y te cae eso, con la experiencia que tenía podía haber hecho mucho más». El condenado por robo indicó que está haciendo un documental de su historia. Tal y como señaló estos días los va a aprovechar para estar con sus hijos y para poder «despedirse» de su hija, que falleció estando él en prisión.