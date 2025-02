Constantín Dumitru firma con una productora grabar un documental del robo de Atrio

Constantín Gabriel Dumitru, el hombre que cumple condena por el robo de las 45 botellas de Atrio se enfrentó este jueves a la prensa con una batería de preguntas, cambiando roles. «¿Estuvistéis en el juicio? ¿Qué os pareció?, ¿Os creéis su versión?» inquiría bajo ... unos árboles junto a la cárcel que mitigaban, en parte, el sofoco de los casi 40 grados. A diferencia de su pareja, Priscila, que abandonó la prisión en coche desde la entrada y tapándose la cara, él bajó la cuesta hasta la entrada principal caminando y acompañado de su abogado Juan José Collado y sin evitar ser fotografiado. Le esperaba su hijo, con quien se abrazó. También lo hizo con su letrado, que le asiste desde principios de este año después de que prescindiera de Sylvia Córdoba.

«Tengo una cosa pendiente de una hija que falleció y no pude despedirme de ella, por mi salud mental es lo mejor que puedo hacer»

Dumitru quería hablar, pero no de todo. «Hay muchas cosas que ustedes no saben y algún día yo me voy a sentar a hablar de ello pero desde luego no aquí, sino con la empresa» con la que al parecer ya ha firmado un contrato. «¿Una empresa?» le preguntó la prensa. «Sí, es una productora con la que voy a a rodar un documental», despejó.

Historia

Quizás cuando se ponga frente a la cámara pueda dar más detalles sobre los motivos del robo. «Resulta un poco raro pero hay mucha historia por detrás», apuntaba este jueves cuando, con camisa vaquera azul y pantalón gris rebasó la puerta que le llevó directamente a la libertad, aunque solamente por 72 horas. Reparó en el calor intenso.

Dijo sentirse bien a la salida de la cárcel. «Voy a disfrutar con mis hijos, tengo una cosa pendiente de una hija que falleció, no tuve la oportunidad de despedirme de ella y para mi salud mental es lo mejor que puedo hacer».

Durante los tres días de permiso tendrá que acercarse a un puesto de la Guardia Civil o a la Policía Nacional para firmar, una medida impuesta para evitar el riesgo de fuga.

Uno de los asuntos que tiene pendiente Dumitru es su expulsión de España. «El artículo 89 del Código Penal permite sustituir la pena de prisión por expulsión del territorio nacional», indica el abogado de los condenados por el robo de Atrio, Juan José Collado. Se iría a alguno de los dos países de sus dos nacionalidades, o a Holanda o a Rumanía. «Allí no debería cumplir la condena, es algo que recoge el Código Penal, nada que nos vayamos a inventar». En el caso de Priscila sería igual, pero respecto a México.