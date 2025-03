La Audiencia de Cáceres es partidaria del indulto parcial a la enfermera condenada por ver un historial clínico

La Audiencia Provincial de Cáceres ha decidido informar favorablemente, a la concesión de un indulto parcial a una enfermera de Navalmoral de la Mata condenada ... por acceder sin permiso a un historial clínico. El tribunal señala en un informe: «que existen motivos de justicia y equidad que justifican en este caso el ejercicio del derecho de gracia», indica.

La enfermera ha sido condenada recientemente por la propia Audiencia de Cáceres, al encontrarla culpable de cometer un delito de descubrimiento de secretos. La sentenció a cumplir nueve meses de prisión por consultar el historial médico de una prima con la que está enemistada, a pagar una multa de 600 euros y no poder ejercer como enfermera durante dos años, 11 meses y 29 días. El tribunal suspendió la pena privativa de libertad con la condición de que no cometa delito alguno en tres años.

El Colegio de Enfermería de Cáceres está tramitando el indulto parcial, para que no se le suspenda de empleo y sueldo.

Ante la petición de la defensa, del equipo jurídico del Colegio, la acusación particular se negó al indulto, mientras que la Fiscalía se ha mostrado partidaria.

«Sincero arrepentimiento»

La Audiencia recalca que en el juicio oral, «la acusada exteriorizó su profundo y sincero arrepentimiento por lo que hizo», y señala que ella ya ha pagado la multa y las costas. Indica que carecía de antecedentes policiales y de infracciones administrativas, y que en su expediente como enfermera no consta nota desfavorable alguna.

El tribunal apunta que para la concesión del indulto en este caso, «no es requisito el perdón de la ofendida». Considera que la concesión del indulto no tiene porqué generar en la condenada un sentimiento de impunidad como sugiere la acusación particular. Lo mismo señala la Fiscalía en un informe realizado por La fiscal jefe de Cáceres, Marta Abellan-García: «Tampoco consideramos -indica-, que la concesión del indulto parcial de esta pena implique la impunidad de la conducta de la penada. Ahora le pesa un antecedente penal, la suspensión de la pena de prisión es condicional, de suerte que si cometiera un delito se le revocaría el beneficio y cumpliría nueve meses de prisión, ha abonado la multa impuesta, y ha abonado las costas de la acusación particular». La Fiscalía entiende que la concesión del indulto parcial debería condicionarse a la no comisión de delito en el ámbito de empleo, oficio o cargo público durante seis años.

Ahora la petición de indulto parcial será tramitada ante el Ministerio de Justicia.