La Audiencia absuelve al hombre que agredió al alcalde de Casar de Cáceres

«Es una sentencia de mucha relevancia para las personas que padecen este tipo de enfermedades. La Audiencia antepone las tesis médicas y científicas a ... la mera actividad punitiva. Estamos muy satisfechos», afirma el abogado Carlos Jesús Tovar que ha defendido a un hombre con un trastorno mental, de 40 años, que agredió al alcalde de Casar de Cáceres.

El acusado tiene un trastorno bipolar de tipo I del que lleva tratándose 15 años, que le afecta a sus facultades psíquicas.

La agresión ocurrió el 2 de marzo de 2022, cuando el alcalde socialista Rafael Pacheco estaba viendo unas obras en la plaza de los Abuelos, un lugar polémico porque hacía un año había retirado de allí la Cruz de los Caídos para llevarla al cementerio. El alcalde estaba con dos concejales y con el aparejador municipal, cuando vieron al procesado acercarse conduciendo el coche de su mujer; aparcó, se bajó del vehículo y sin mediar palabra, le tocó en un hombro al alcalde, y cuando se volvió le dio un bofetón que le rompió las gafas y le hizo sangrar por la nariz. El agresor volvió al coche y se marchó.

El alcalde presentó la denuncia en la Guardia Civil, curándo de las lesiones a los siete días.

Según se refleja en la sentencia, el agresor se había manifestado, en redes sociales, en contra del traslado de la Cruz de los Caídos, y había realizado comentarios ofensivos contra el alcalde.

El acusado del delito de lesiones declaró que se fue hacía el grupo porque pensaba que se estaban riendo de él, y que pegó a uno de ellos sin saber quién era. Algo a lo que no da crédito el tribunal, ya que el alcalde no era la persona que estaba el primero en su camino.

Durante el juicio, el abogado defensor solicitó su libre absolución, al pedir que se aplicara la eximente completa; mientras que la fiscalía indicó que la eximente era incompleta y debía ser condenado a siete meses de prisión, pagar 720 euros de multa, y estar tres años de tratamiento psiquiátrico.

La Audiencia de Cáceres le absuelve al considerar que no era responsable de sus actos. Indica que a los dos días del suceso, el acusado ingresó voluntariamente en la Unidad de Psiquiatría del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, en donde le apreciaron una desestabilización de la enfermedad, con síntomas depresivos e hipomaniacos, con alteraciones de conducta. Había tenido un episodio maniaco, lo que le hizo alterar la realidad.

Seguir el tratamiento

El tribunal no le condena a prisión, pero le obliga a someterse a un tratamiento psiquiátrico durante tres años. «Nosotros lo dijimos en el juicio –recalca su abogado defensor–, lleva 15 años con el tratamiento y seguirá con el tratamiento, controlado».

El tribunal no ha considerado necesario la imposición de la medida de internamiento en un centro adecuado, ya que señala: «está convenientemente tratado y controlado, tanto médica como familiarmente».

Al día siguiente de la agresión la familia fue a ver al alcalde a pedirle disculpas por lo ocurrido, y le pagaron las gafas rotas. En el juicio el acusado también pidió disculpas por el bofetón.

El alcalde no se personó como acusación particular, por lo que no le representó un letrado que en su nombre pidiera prisión para el procesado.