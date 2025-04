Atrio nos abre las puertas de su nuevo hotel en Cáceres

Servicio de mayordomo, sábanas de algodón de mil hilos y 'amenities' italianas

Casa Paredes cuida al máximo cada detalle. Brindará un servicio hasta ahora inexistente en la ciudad. Atrio pondrá a disposición de sus clientes un mayordomo, que se encargará, si así se le solicita, de deshacer y hacer la maleta, preparar una copa de bienvenida a los recién llegados y de diseñar planes y escapadas por la región en función de los gustos de los huéspedes.

También será la persona encargada de conducir a los clientes desde la recepción de Atrio, donde se realizará el 'check-in', hasta la casa palaciega, y de llevarles hasta su habitación.

José Polo y Toño Pérez han dado mucha importancia en las once suites de las que consta el establecimiento a los «bares». No hablan de minibares, sino de bares porque son más grandes de lo habitual. Las puertas están lacadas en pan de oro y en su interior no habrá botellas pequeñas, sino grandes. La bebida, puntualiza Polo, corre por cuenta de la casa.

Para aquellos a quienes les guste fijarse en los productos de baño, también conocidos como 'amenities', en Casa Paredes encontrarán artículos fabricados de manera exclusiva para este alojamiento. Los elabora La Bottega, un laboratorio italiano que también trabaja para conocidas firmas como Etro. Es la responsable, además, de los productos que hay en los baños de Atrio.

Más detalles. Polo y Pérez siguen apostando por la gran tradición hotelera y mantienen las toallas de hilo con vainica, un artículo en vías de desaparición. Las camas miden dos metros de ancho por dos metros de largo y los colchones tienen 70 centímetros de altura. Están vestidas con sábanas de la firma Frette, también italiana, confeccionadas con algodón de mil hilos. «Es una locura quizá», admite Polo. Lámparas de alabastro salpican las estancias.

«Intentamos hacer cosas especiales y cosas bellas», responde el empresario cuando se le pregunta qué tipo de clientes esperan. «No tengo ni idea. Yo no hago estudios de mercado. Si los hiciera, no haría las cosas», zanja.