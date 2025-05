Atrio abre en octubre su alojamiento de gran lujo en la Casa Paredes de Cáceres

La cuenta atrás en la calle Ancha ha comenzado. Octubre es la fecha marcada para que eche andar lo nuevo de Atrio en Cáceres. José ... Polo y Toño Pérez siguen adelante con sus proyectos empresariales mientras el mediático proceso judicial abierto por el robo de las 45 botellas de vino de su restaurante de dos estrellas Michelin sigue su curso.

En un mes será realidad lo más exclusivo del sello Atrio en la capital cacereña: las once suites de lujo con servicio de mayordomo en la Casa Paredes-Saavedra, un edificio histórico cuyos orígenes se remontan a los siglos XIV y XV. Las obras todavía no han terminado del todo –tal y como se puede apreciar desde la calle–, un aspecto que hace a José Polo mostrarse prudente a la hora de avanzar plazos. No obstante, octubre es el mes sobre el que se trabaja para abrir las puertas del nuevo alojamiento.

De esta manera, si todo va sobre lo previsto, las suites se pondrán en marcha después de tres años y medio en obras y unos plazos que se han ido dilatando en el tiempo por la complejidad de la intervención al tratarse de un inmueble singular, por el hallazgo de restos arqueológicos y por el mimo con el que se está llevando a cabo la ejecución de los trabajos. Valga como ejemplo un detalle: las paredes de las habitaciones están revestidas con láminas de madera de roble blancas ajustadas, una a una, al milímetro. El último plazo barajado hasta la fecha para la apertura era el mes de octubre del año pasado. Pero con las obras, indica José Polo con cierto tono de resignación, nunca se sabe.

El sello de Tuñón

Es fácil reconocer en Casa Paredes elementos visibles en Atrio o en la ampliación del Museo Helga de Alvear, como las columnas blancas. La explicación está en que el artífice de la obra es el mismo: el arquitecto Emilio Tuñón.

¿Qué hará diferente este alojamiento? Sus huéspedes podrán relajarse en bañeras de mármol de 400 kilos de peso situadas en estancias forradas con granito negro de Zimbabue. Otro de los detalles que hará única la experiencia es que las suites contarán con servicio personalizado de mayordomo, que se encargará de recibir a los huéspedes y de organizarles escapadas a diferentes puntos de la región.

José Polo no ha querido detallar la tarifa que tendrá este nuevo establecimiento, ya que todavía no está fijada. Hasta ahora, se había venido barajando un precio cercano a los 700 euros por noche. Todas las suites contarán con dormitorio, baño, sala de estar y una zona de bar. Alguna, incluso, tendrá biblioteca. La más amplia dispondrá de 120 metros cuadrados.

Se trata de un proyecto que mueve cifras millonarias. La inversión estimada al inicio de las obras rondaba los seis millones de euros. Los dueños de Atrio adquirieron el inmueble en marzo de 2017 por un millón de euros. Los trabajos de reforma arrancaron en febrero de 2019 con un plazo de ejecución inicial de 15 meses. La sociedad promotora de la intervención, San Mateo Hotel S. L., recibió en el año 2020 721.066 euros de incentivos regionales.

El mes que viene también se cumple el primer aniversario del robo del vino, ocurrido en la madrugada el 27 de octubre de 2021.