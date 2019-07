Atascados en la Ciudad Monumental de Cáceres Los vecinos piden más control a la entrada de vehículos de gran tamaño en el recinto | El Ayuntamiento planea mejorar la señalización existente para evitar que camiones y autocaravanas causen destrozos en las fachadas del casco viejo MARÍA JOSÉ TORREJÓN Cáceres Lunes, 1 julio 2019, 07:48

En apenas una semana la escena se ha repetido en dos ocasiones. Primero fue un camión de una empresa de catering y el pasado miércoles, día 26, la fotografía estuvo protagonizada por una autocaravana. Dos vehículos de grandes dimensiones se han quedado atascados en el adarve Obispo Álvarez de Castro, la angosta vía que une la Plaza del Conde de Canilleros con el Arco de la Estrella, donde está situada la fachada trasera del Palacio Episcopal.

No es la primera vez que ocurre algo así, según alertan desde la asociación de vecinos Ciudad Monumental. El colectivo pide al Ayuntamiento que mejore las señalizaciones existentes en el recinto histórico y su entorno para evitar que se produzcan estas situaciones. El colectivo solicita, además, que incremente el control sobre los vehículos de gran tamaño.

Hay que recordar que la parte antigua está cerrada al tráfico y que solo pueden entrar a ella los coches particulares de residentes y furgonetas de reparto autorizados, además de los taxis y los servicios de emergencia. Los accesos están controlados por cámaras. Pero, a la vista de los hechos, el sistema no impide que conductores despistados se cuelen en el casco viejo.

Joaquín -prefiere no facilitar su apellido- ayudó el pasado miércoles al conductor de la autocaravana a salir del adarve Obispo Álvarez de Castro. «Le dije que diera marcha atrás. Después le indiqué que siguiera hacia la Plaza de Santa María y, desde aquí, que bajara por Tiendas y la Plaza del Socorro para salir hacia la calle Margallo y la Plaza de Toros», relata. Cuenta que el vehículo estaba ocupado por una pareja de turistas nacionales. Accedieron al recinto histórico desde la glorieta del puente de San Francisco porque querían ir a comer al Parador.

No se percataron de las señales que alertan en la Puerta de Mérida de la prohibición de entrada al recinto. Al llegar al Parador y no poder estacionar, preguntaron a un viandante cómo continuar su camino. Y alguien, según el relato de Joaquín, les indicó que descendieran por los adarves. «Rozó la caravana, pero no hizo ningún daño al Obispado», resuelve el testigo.

Este edificio sí sufrió desperfectos, en cambio, una semana antes, cuando un camión de una empresa cacereña accedió al recinto monumental para servir un cóctel. El vehículo también trató de salir hacia la plaza del Conde de Canilleros y, dadas sus dimensiones, rompió el alféizar de granito de una ventana, según detalla Ginés Rubio, ecónomo diocesano. El Obispado ya se ha puesto en contacto con la empresa, que se hará cargo de los daños.

«Este palacio está declarado bien de interés cultural (BIC) y cualquier daño que se cause no solo nos afecta a nosotros como titulares, sino a toda la ciudad. Mantener cualquier inmueble de la parte antigua ya es lo suficientemente caro como para que encima podamos tener estos imprevistos», apunta Rubio, quien propone que la Policía Local dé una información más detallada a todo el que solicite permiso para acceder al recinto para evitar estas situaciones. «Todo el mundo que entra tiene que pedir autorización a la Policía y lo lógico es que desde allí se informe del recorrido que se puede hacer según las dimensiones del vehículo», sugiere.

Protocolo de actuación

En este sentido va la petición de la asociación de vecinos Ciudad Monumental. Quiere que se cree un protocolo para los vehículos especiales donde se estipule por qué vías pueden circular y por cuáles no en función de las dimensiones de la calle y del vehículo. Además, el colectivo solicita una mejora en la señalización de forma que en las vías más angostas aparezca un cartel con la anchura y la altura correspondiente. La actual, señala el colectivo, no es efectiva.

La asociación pone como ejemplo la señal situada en la calle Consolación, que comunica la Plaza de San Francisco con la Plaza de Santa Clara. Alerta de que la altura está restringida a 2,88 metros. Juan Manuel Honrado, presidente del colectivo, indica que el lugar correcto para su ubicación es el inicio de la calle y no el actual, en el tramo final. En la Plaza de Santiago, además, también se solicita una señal para alertar de la estrechez de la calle Nuestra Señora de la Montaña, que une la plazuela con Villalobos.

Andrés Licerán, concejal delegado de la Policía Local, avanza que encargará un informe al Consorcio Cáceres Ciudad Histórica sobre la señalización actual con el fin de mejorarla.