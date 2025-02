Los ases cacereños de la paleta

Sergio Lorenzo Cáceres Domingo, 12 de junio 2022, 07:46 | Actualizado 17:30h. Comenta Compartir

La frase, pronunciada con asombro, corría entre los grupos de personas que en la Feria de Cáceres, hace unas semanas, contemplaban los trabajos del XVI Concurso de Albañilería Cáceres Patrimonio de la Humanidad: «¡Otra vez han ganado los hermanos de Riolobos!». Los dos hermanos son Lucio Y Raúl Jiménez García, que ya habían ganado más de cinco veces este concurso de Cáceres. El primer premio de este año estaba dotado con 3.000 euros.

Lo curioso era que hacía sólo unos meses que se habían impuesto en la 34 edición del prestigioso Concurso Nacional de Albañileria de Malpartida de Plasencia, dotado con 4.000 euros.

Estos dos hermanos han ganado más de 25 primeros premios de concursos celebrados por toda España, la mayoría de ellos en Extremadura.

Si eso es llamativo, también lo es que tienen dos hermanos: Alfonso y José María que también han ganado numerosos premios en certámenes de albañilería.

Ampliar Lucio y Raúl cuando ganaron el premio de Cáceres en 2019, reproduciendo el matacán del Palacio de La Generala. Diario HOY Diario HOY

«Los cuatro hermanos –dice José María– solemos ir juntos a los concursos, presentándonos Lucio y Raúl con una cuadrilla (son de dos personas) y Alfonso y yo en otra. Participamos en los premios porque nos gusta el oficio, no por ganar dinero. Entre nosotros la competencia es sana. Cuando alguno gana, se reparte el dinero ganado entre los cuatro».

José María señala que la relación que tienen los hermanos con la paleta se la deben a su padre, que les enseñó el oficio desde pequeños. «Además de nosotros, estaba mi hermano Rafael, que falleció el año pasado, y tenemos tres hermanas (Amadora, Josefa y María del Salobrar) que también se dedicaron de jóvenes a la albañilería, porque ayudaban a mi padre».

El padre se llamaba Lucio Jiménez Jiménez, y su madre Eusebia García. Los dos nacieron en Jaraíz, y recorrieron parte de la provincia para buscar trabajo. Estuvieron en Galisteo y luego en Riolobos. Los padres han muerto.

Buscando el nombre de los hermanos en el servicio de Documentación del Diario HOY, se ve que ya en 1993, Lucio y Raúl ganaron el segundo premio (602 euros) del VII Concurso Nacional de Albañilería de Navalmoral de la Mata. En 1999 volvieron al concurso de Navalmoral y ganaron el primer premio (903 euros) y sus hermanos Alfonso y José María fueron quintos.

En el cambio de milenio, en el año 2000, Lucio y Raúl ganaron el primer premio en Navalmoral (903 euros), y sus hermanos el segundo (602 euros). En 2001 Lucio y Raúl ganaron el tercer premio del Certamen de Malpartida de Plasencia (301 euros).

El año 2002 fue bueno. En Valencia de Alcántara Alfonso y José María ganaron el primer premio (751 euros) y sus hermanos el tercero (300 euros). En el concurso de Mérida Lucio y Raúl quedaron segundos (480 euros), pero ganaron el de Malpartida de Plasencia (1.500 euros).

En 2004 Lucio y Raúl se llevaron los 3.600 euros del primer premio del Concurso Internacional de Albañilería Cáceres, Ciudad Europea de la Cultura 2016. Fueron los mejores de 47 cuadrillas. En 2005 los mismos hermanos obtuvieron el tercer premio en Malpartida de Plasencia (1000 euros).

En 2007 fueron 38 las cuadrillas que participaron en el premio de Malpartida de Plasencia, Lucio y Raúl lograron el segundo premio (2.500 euros) y sus hermanos el tercero (1.500). Lucio y Raúl también ganaron en Navalmoral y en el concurso de Don Benito. Este último concurso lo volvieron a ganar en 2008.

En 2009, en Don Benito, Alfonso y José María lograron los 4.000 euros del primer premio y sus hermanos los 2.000 del segundo. Ese año Lucio y Raúl volvieron a ganar el premio de Cáceres (3.000 euros).

Ampliar Dos de los hermanos participando en el concurso de Malpartida de Plasencia. Diario HOY

La lista es muy amplia. Siguieron ganando en Extremadura numerosos premios de albañilería los siguientes años. Pero no solamente han vencido en su tierra. Uno de los concursos nacionales de este tipo más importante es el que organiza en Málaga la Peña El Palustre, tiene premios cuantiosos (5.000 euros el primer premio el año pasado). Este concurso ya lleva 54 ediciones y, de ellas, cuatro han quedado los primeros Lucio y Raúl, y en otra edición ganaron Alfonso y José María.

Los cuatro hermanos tienen una empresa en Riolobos que en su nombre recoge el comienzo de sus dos apellidos. Se llama Construcciones Jimengar S.A.L. Allí tienen guardados todos los trofeos. El buen hacer de los hermanos es muy valorado, y no les falta el trabajo. «No nos quejamos –afirma José María–, trabajamos en la provincia de Cáceres y alguna vez también en Madrid».

Al comentar que Fecons (Federación de Empresas de Construcción) ha asegurado que en Extremadura se necesitan 10.000 albañiles (4.000 en la provincia de Cáceres y 6.000 en la de Badajoz), José María explica que igual es porque, «la construcción es muy sacrificada y los jóvenes si no hay buen trabajo se van. Lo que no hay es mano de obra especializada, y luego es que pretenden formar a albañiles con cursos de unos meses, y eso no puede ser. Esto hay que aprenderlo desde muy joven». Los cuatro hermanos rondan los 55 años: el más joven es Raúl con 53, le sigue José María con 55, Alfonso con 56 años y Lucio con 58. Al preguntarle si habrá una nueva generación de albañiles Jiménez García en Riolobos, José María dice que sí: «Está mi hijo Iván, que lleva desde los 18 años trabajando conmigo, y sus primos Raúl e Israel. Ellos son el futuro, la nueva generación».