Un aseo público con carteles en euskera en Cáceres

Manuel M. Núñez Cáceres Martes, 6 de agosto 2024 | Actualizado 07/08/2024 10:27h.

El Ayuntamiento de Cáceres ha anunciado la puesta en marcha de un servicio que estaba siendo muy demandado y sobre cuya necesidad se han pronunciado los vecinos y también la oposición. Ya en tiempos de Luis Salaya como alcalde se le recordó que la red de baños públicos de Cáceres es prácticamente inexistente, con instalaciones como la del Parque del Príncipe inutilizadas. El equipo de Gobierno del PP anunció este lunes que se abre la licitación para contratar los servicios de una empresa que en el plazo de dos meses suministre un aseo 'autolimpiable' que se instalará en Cánovas, en concreto en la parte más próxima a la Cruz de los Caídos en la zona del bulevar cercana a la avenida de España. Lo que no sé sabía es que una de las condiciones es el uso del euskera.

Los carteles informativos del servicio público serán en idioma español, pero también en idioma vasco y en braille. No se exige ni portugués, pese a la cercanía y la habitual presencia de turistas del país vecino en la capital cacereña, ni inglés, ni francés, ni ningún otro idioma más o menos utilizado. El pliego de condiciones técnicas exige euskera. Ha sido elaborado por el jefe de la sección técnica de la Inspección municipal del Ayuntamiento y establece las condiciones que los interesados deben cumplir para postularse a ese contrato. Son 44.400 euros más IVA y el plazo acaba el 19 de agosto.

Indicaciones en euskera

En el texto de la memoria técnica de la licitación se lee esa obligación de utilizar euskera. «Todas las indicaciones de información destinadas al público que utilicen el lenguaje escrito deberán expresarse en euskera, castellano y braille», se afirma en el pliego. Más adelante, asimismo, se vuelve a incidir en esa obligación cuando se establece que el servicio debe incluir la información «escrita y gráfica en el interior de la cabina sobre el sistema de auto limpieza y de salida al exterior del aseo en euskera, castellano y braille», nuevamente.

Ampliar Texto en el que se recoge la indicación. HOY

No se conocen los motivos por los que se fijan esas condiciones que, por un lado, tienen su lógica en cuanto al uso del idioma español y facilitar a las personas con problemas de visión el uso, pero por otro no mencionan siquiera el inglés u otros idiomas más utilizados, pero sí el euskera. Fuentes municipales consultadas reseñan que puede tratarse de un 'copia y pega' en el que se han buscado condiciones similares al aseo en otras licitaciones que ya se han puesto en marcha. Sin embargo, este aspecto no ha sido confirmado.

El Consistorio tiene previsto publicar «una corrección de errores» en los pliegos pero no será necesario suspender la licitación, aclara

A consultas de este diario, desde el equipo de Gobierno local se reconoce que se trata de una «errata» y se va a corregir en los pliegos. Lo que se va a hacer, por tanto, es publicar «una corrección de errores» pero no será necesario suspender la licitación abierta ni se producirán retrasos en la misma ni en la puesta en funcionamiento del nuevo servicio, que se montará cerca del quiosco de flores.

El servicio publico de Cánovas tendrá una apertura que permitirá ponerla en marcha desde el interior con pulsador y también desde fuera «cuando esté libre», además de con un telemando y de forma remota por personal municipal. La cabina completará el servicio que ya presta el aseo de la parte baja de Cánovas, en el parque de Gloria Fuertes, y que suele ser utilizado por personas mayores o familias que acuden a esas instalaciones con niños pequeños, ya que en las mismas suele haber atracciones infantiles.

El aseo incorporará un colgador, cambiador de pañales, un inodoro con asiento en acero inoxidable, un lavabo y grifo de acero inoxidable automático, secamanos de aire caliente y expendedor de jabón manual, ha informado el Ayuntamiento. Lo que no se conocía era que además permitirá conocer la información sobre el mismo en euskera. Se trata de una de las lenguas oficiales del Estado, utilizada por la mitad de los vascos según algunas estadísticas y que está considerada de las más antiguas de Europa.

