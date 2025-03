Artesanos que duermen en sus puestos, bocatas a 5 euros y un botellón eterno en el Womad

Hay un Womad más allá de la música sin el cual esta cita no sería la misma. Para muchos cacereños el festival son los ... abigarrados puestos del Paseo de Cánovas, en donde se mezclan delicadas piezas artesanales con todo tipo de objetos producidos en cadena a muchos kilómetros de aquí. Hay 230 puestos en total, y son 100 más que el año pasado, lo que hace que la densidad de tenderetes en este espacio sea considerable. El malagueño Eduardo Castillo regenta un puesto de artesanía en madera. Son carteles con mensajes motivadores y cuadros con músicos míticos y otros elementos. «Lo hacemos nosotros», apunta Eduardo. «Esta es la segunda vez que venimos, la primera fue bien y por eso hemos querido repetir, está muy bien como mercado, está bien organizado». También hay puestos de artesanía en la plaza de Santa María y de comidas del mundo en la plaza de San Pablo y San Mateo. Se pueden tomar crepes, dulces y tés.

JORGE REY

Además del programa oficial hay espectáculos callejeros, con teatrillos y conciertos improvisados. Este año la novedad son dos grandes chimpancés de peluche con los que la gente se para a hacerse fotos. También hay pintores que muestran su arte en público.

El Womad para los que se dedican a trabajar es muy diferente al del público que lo disfruta. «Dormimos en el puesto porque no hay vigilancia, para no desmontar y montar todos los días lo hacemos así». No bajan a los conciertos. «Vinimos dos días antes para visitar la parte monumental que es preciosa, pero la música no la podemos disfrutar», explica Eduardo.

Este viernes se ha desplegado una pancarta en el festival en contra del proyecto de la mina de litio

Andrea Montero viene de León a un Womad que no visitaba desde 2019. Vende cosméticos y productos naturales. «Siempre tenemos una pelea para los lugares, pero siempre pasa», explica quitando hierro a las dificultades propias de estos comerciantes efímeros. «Pero por lo demás los conciertos muy bien».

También cabe la reivindicación en el Womad. Este viernes se desplegó una pancarta que expresaba el rechazo al proyecto de la mina de litio.

PROGRAMA DEL SÁBADO Plaza Mayor La Groovy Celtic Band, Extremadura-España. Plaza Mayor. De 18.45 a 19.15. Cecilia Zango, Extremadura-España, de 19.40 a 20.10 horas. Gyedu-Blay Ambolley, Ghana. De 21 a 22 horas. Le Mali 70, alemania. Plaza Mayor, de 23.00 a 00.00. Hackney Colliery Band, Reino Unido. De 01.00 a 02.00 horas.

Plaza de San Jorge Manifiesto Womad, a las 21.45 horas. Justin Adams & Mauro Durante, Reino Unido e Italia, de 22 a 23 horas. El Nido, de 00.00 a 01.00 horas.

Talleres San Jorge Leandro Charanga (Cuba/Reino Unido). De 17.45 a 18.45. The Beatbox Collective. De 20 a 21.00 horas.

Museo Pedrilla Leandro Charanga (Cuba/Reino Unido). De 12,00 a 13.00 horas (taller). Jamboree Arts/Creative Arts, varios turnos desde las 11 de la mañana hasta las 18.

Palacio Carvajal Mundo de Palabras (actividad literaria). de 20.15 a 21.15.

Bolsas

Año tras año se aborda la presencia de botellón en los conciertos, en zonas en las que, como en el resto de la ciudad, no está permitido en ningún momento del año esta práctica. El alcalde Luis Salaya argumenta que en los últimos tiempos se ha reducido el número de residuos que se acumulan en la Plaza al final de los conciertos. Este año, además, recomendaba la no utilización de bolsas de plástico.

Hacia las ocho y media de la tarde la Plaza Mayor estaba ya de bote en bote y en abundaban los corros de jóvenes con botellas, garrafas y bolsas. Hacia los conciertos se dirigía hacia las nueve de la noche un grupo de jóvenes de 18 años de Sierra de Fuentes. «Lo hacemos por economía y por comodidad», explicaban. Calculaban un gasto aproximado de 30 euros entre los tres, 10 por cabeza. Reconocían no ser conscientes de la petición del alcalde respecto a las bolsas.

Los bares desplegaban una gran oferta de bocatas y todo tipo de bebidas. La mayor parte de los establecimientos ofrecía bocadillos en un rango de entre cuatro y cinco euros. El litro de refresco estaba a 3,50 euros, la cerveza, el tinto de verano y el calimocho a cinco.

El deseado vaso reciclable que en varias ocasiones han propuesto los vecinos de la Ciudad Monumental no termina de concretarse, y los establecimientos utilizan diferentes formatos.