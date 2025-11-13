Arte Aparte ofrece hasta el sábado ‘performances’, cine ‘queer’ y citas con artistas

Redacción CÁCERES. Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La XI Feria Arte Aparte afronta desde hoy hasta el sábado una nueva entrega de su programación, que incluye cine ‘queer’, perfomances y la inauguración de la feria Junior en el espacio Belleartes.

La programación comienza hoy, a las 19,00 horas con ‘¡Grita marica!’, una sesión de terror ‘queer’ en el marco de la 28ª edición de FanCine Queer, organizada por Fundación Triángulo. La propuesta invita a mirar el género y sus estereotipos desde el cine –entre sustos y carcajadas– y a conversar con Femurosa sobre representación y comunidad. Y a las 21,30 horas, el guitarrista Abel Sánchez presenta un set íntimo que reivindica la guitarra como territorio de mezcla. El concierto incluye lírica española, cercanía acústica y tensión eléctrica con guiños prog y ecos de jazz, entre piezas propias y relecturas que viajan del arpegio a la fricción.

Mañana, a las 21,30 horas toma el relevo la performance con ‘A u O. Un día en mi vida’, donde Evelyne Rigaud propone un viaje íntimo al corazón de un cuerpo que cuestiona los moldes del género.

El sábado se reserva para la cantera y los cruces. A las 14.00 horas, se inaugura Arte Aparte Junior, el espacio no competitivo de la feria para menores de 16 años, concebido como una exposición real de dibujo, collage, fotografía, etc. La apertura será a las 16.00 horas con Morkias, una banda juvenil surgida de la Escuela de Música Enclave, que aporta energía pop y rock entre versiones y primeros temas propios, «afinando un directo cercano y contagioso». Y a las 22,00 horas, Brigitte Valobra & Wald cierran con la performance ‘Sin más’, en la que gesto, tela y aire se convierten en escultura temporal.

Con esta programación Arte Aparte «reafirma su vocación de feria viva, diversa y conectada con la ciudad con propuestas de artes visuales, videoarte, música y artes de acción», concluye la organización.