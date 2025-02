Aparatoso accidente en Hernán Cortés, en Cáceres, al perder el control del coche un conductor

Espectacular despliegue policial y de medios sanitarios en Hernán Cortés a primera hora de la mañana. Dos grúas, dos ambulancias, varios coches patrulla, Policía Nacional, ... Policía Local y el furgón de atestados que ha cedido la Academia de Seguridad Pública de Extremadura al Consistorio. Sobre las 10.20 horas un conductor ha perdido el control de su vehículo por causas que aún se desconocen y ha arrasado lo que ha encontrado a su paso cuando bajaba por la calle Norbano Flaco, que tiene una pronunciada pendiente y desemboca en la avenida de Hernán Cortés.

Se trataba de un Seat Ibiza que se ha llevado por Delante varios pivotes, que han sido arrancados por el turismo. Ha acabado sobre la acera de la avenida tras pasar entre un árbol y uno de los edificios e impactar contra un BMW que estaba aparcado allí en ese momento. Medios policiales indicaron que, en principio, pudo tratarse de un problema físico o un desvanecimiento. No hubo que lamentar daños personales, ya que en ese momento no había viandantes en la zona y el otro coche no estaba ocupado. El conductor fue atendido por medios sanitarios en una de las ambulancias que acudieron al lugar de los hechos. No se tienen detalles de lesiones.

«Ha podido ser más grave. Por suerte era festivo y no había personas en la zona», explica un testigo del accidente

Hernán Cortés, curiosamente, es una de las avenidas de Cáceres con una mayor siniestralidad. Son habituales los accidentes, muchos de ellos como en este caso sin consecuencias de gravedad. Uno de los más recientes fue el sábado 25 de marzo cuando otra joven perdió el control de su coche cuando iba hacia la Madrila. No hubo heridos en el accidente y la mujer dio positivo en el control de velocidad.

Ampliar Despliegue de medios policiales y sanitarios en la avenida. ALTAMIRANO

«Ha podido ser mucho más grave si hubiera habido personas paseando como es habitual en un día de diario, pero al ser festivo esto estaba vacío», indicaron testigos presenciales del percance de esta misma mañana con el turismo que desembocó en Hernán Cortés desde Norbano Flaco sin control.

Con el fin de evitar accidentes, la Policía Local activó hace unos días un control de tráfico en la Ronda Norte, donde se producen bastantes siniestros de motos, según fuentes policiales. Más de un centenar de denuncias se tramitaron por exceso de velocidad. Otras vías en las que se está poniendo la atención son las avenidas de Alemania, Juan Pablo II y la Hispanidad.