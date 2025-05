Aparatoso accidente sin heridos en la avenida Hernán Cortés de Cáceres

Sergio Lorenzo Cáceres Sábado, 25 de marzo 2023, 16:53 Comenta Compartir

Alrededor de las once de la noche del viernes tuvo lugar un aparatoso accidente de tráfico en la avenida de Hernán Cortés en el que ... no hubo que lamentar heridos. Un coche que iba en dirección a La Madrila volcó tras colisionar con un vehículo estacionado. Los bomberos tuvieron que acudir para excarcelar a la mujer que conducía el coche que no resultó herida.

El Ayuntamiento de Cáceres señala que al hacerle la prueba de alcoholemia la conductora dio positivo. Los agentes de la policía local han realizado un atestado que entregarán en el juzgado de guardia. El accidente causó grandes retenciones de tráfico hasta que el coche pudo ser apartado para liberar la circulación del carril. La avenida de Hernán Cortés es uno de los puntos de la ciudad en el que se producen más accidentes, que están relacionados con conducir a una velocidad superior a la permitida. Precisamente ahora el Ayuntamiento de Cáceres está controlando el exceso de velocidad de los vehículos en algunas vías. Como informó el Diario HOY, el lunes 20 de marzo los controles de velocidad activados por los agentes municipales detectaron a más de un centenar de infractores que sobrepasaban el límite establecido. Dos de los denunciados, al menos, deberán responder por delitos contra la seguridad vial. Los mismos no se rigen por la Ley de Tráfico, sino por el Código Penal, al sobrepasarse en 60 kilómetros por hora el límite de una vía urbana como es la Ronda Norte. Fuentes policiales han indicado a este diario que en uno de los casos la velocidad superaba los 120 kilómetros por hora. En mayo de 2021, la ronda de circunvalación estrenó la velocidad límite de 50 kilómetros por hora en lugar de 80 ante la nueva normativa nacional. La sanción tipo por exceso de velocidad en una vía urbana no tiene que incluir retirada de puntos, siempre que la misma no exceda en un cierto límite los topes marcados. En la Ronda Norte, por ejemplo, circular hasta 70 kilómetros por hora implica una sanción de 100 euros. Si la velocidad del vehículo oscila entre 71 y 80 serían 300 euros de sanción y retirada de dos puntos. El conductor que sobrepasó los 120 kilómetros en ese control de la Policía Local se expone a una retirada de seis puntos y 600 euros de multa, con la particularidad de que el Código penal además contempla penas de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad o hasta la retirada del permiso, según las circunstancias.

