Ángel Orgaz, portavoz del Ayuntamiento de Cáceres: «No hemos aprobado ninguna moción contra el aborto»

Primer asunto entre todos los que se han tratado esta mañana por el hombre que da voz ante los medios al Gobierno del PP en ... Cáceres, su portavoz, Ángel Orgaz. Es el encargado de salir cada viernes a detallar los acuerdos de la Junta Local que preside el alcalde, Rafael Mateos. Hoy ha arrancado con una explicación, una aclaración, más bien. «Queremos dejar claro que ayer no se aprobó una moción en contra del aborto en el pleno», ha incidido. El apunte tiene que ver con la moción liderada por Vox y que prosperó con los votos de sus dos concejales y los 11 del PP «en defensa de la vida» y para apoyar a las mujeres embarazadas.

Orgaz ha recalcado que no hubo tal propuesta contra el aborto apoyada por su partido. «Eso no ocurrió», ha rematado. «Esa no es la literalidad de la moción. Estamos al lado de la libertad de la mujer para decidir. Respetamos las decisiones de las mujeres que no quieren ser madres», añade.

El respaldo al documento presentado por Vox no tiene nada que ver, ha matizado, con un hipotético sí al presupuesto. No hay ningún avance en ese aspecto, abunda Orgaz, que alude a un Gobierno «en minoría» que buscará acuerdos con todos los grupos. «Ya me gustaría tener la garantía de que vamos a aprobar el presupuesto con apoyos. Pero gobernamos en minoría», ha repetido.

Para concluir sus explicaciones sobre la moción que fue al pleno y que rechazaron de forma rotunda los representantes del grupo socialista y de Unidas Podemos, el portavoz del Ejecutivo local ha añadido: «No fue contra el aborto. Fue en apoyo de la natalidad y de las mujeres que quieren ser madre».

Ya han concluido los trabajos de consolidación en la Torre de Bujaco, tras los desprendimientos que obligaron a acordonar el monumento

No ha hecho ninguna referencia concreta sobre la idea de promover charlas explicativas en los centros docentes. En la moción se recoge de forma expresa el «apoyo a la vida» y lo hace «a través de información concreta impartida por expertos en la materia. Impulsando -continúa el texto- un área específica de divulgación sobre la realidad del aborto y sus secuelas, con conferencias y charlas en institutos y focalizada hacia adolescentes, colectivo vulnerable».

Adoctrinamiento

«No creemos en ningún adoctrinamiento en las aulas, de ningún tipo». Orgaz ha afirmado que la educación «está en las mejores manos» y ha apelado a la «profesionalidad de los docentes».

Por otra parte, en la Junta de Gobierno Local se ha dado cuenta, a su vez, de la finalización de los trabajos de consolidación en la Torre de Bujaco. Hace solo unas semanas se produjo un desprendimiento que obligó a acordonar la zona para proteger a los viandantes.

La supervisión de la obra ha corrido a cargo del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica y ha pasado por la Comisión Regional de Patrimonio, ha destacado el concejal portavoz. Asimismo, se han anunciado las fechas para las jornadas de oportunidades en el mundo rural que promueve la Diputación de Cáceres y que serán el 17, 18 y 19 de mayo. Antes, el 2 de diciembre, tendrá lugar en Cáceres el noveno encuentro de hurdanos. Habrá gaiteros, tamborileros y distintas actividades, con degustación de productos típicos de las Hurdes.

Por último, se ha anunciado el apoyo del Ayuntamiento a la propuesta de las Academia de Yuste para que el Centro de Cirugía de Mínima Invasión sea propuesto al premio Príncipe de Asturias. «Reúne las condiciones para ello», ha respondido Ángel Orgaz. Recuerda que se han formado en el CCMI más de 30.000 investigadores de un centenar de países.