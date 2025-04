Los ambulantes encaran el mercado extraordinario del sábado en Cáceres como una oportunidad

«Vamos a seguir en Vegas del Mocho durante enero»

No ha vuelto a haber contactos entre el Ayuntamiento y el colectivo de los vendedores ambulantes respecto al cambio de ubicación del mercado. Como se sabe, los puestos deben irse de Vegas del Mocho, cuyos propietarios quieren desarrollar distintas promociones de viviendas en esa urbanización después de más de 12 años con el mercadillo allí. Sin embargo, aunque existe disposición entre los afectados para que la ubicación provisional sea Cordel de Merinas, el traslado no parece inminente, según Julián Cruz. El presidente de Acaex admite que seguirán en Vegas del Mocho en enero. «Vamos a estar en el mismo sitio en enero, porque no hemos vuelto a hablar del cambio y aún faltan trámites», abunda Cruz. El portavoz de los ambulantes sostiene que no tienen prisa por salir de Vegas del Mocho. Lo harán una vez que se lleven a cabo mediciones en las traseras del cementerio y se decida el traslado. Sería de forma provisional, ya que en un plazo entre 18 meses y dos años, el Consistorio deberá urbanizar y acondicionar una parcela para que el mercado se instale de manera definitiva. Entre las principales opciones, como ha informado HOY, está un solar en las traseras del Mercadona de Mejostilla con más de dos hectáreas de superficie. «Nos gusta ese sitio y no pondremos problemas. Tiene buenos accesos y está bien situado», corrobora Julián Cruz. Eso sí, recalca que quiere un compromisos «por escrito» del Ayuntamiento en el que confirme que en dos años irán allí. De no cumplirse, refrenda, habría una indemnización para los afectados.