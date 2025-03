El aljibe de la Preciosa Sangre en Cáceres volverá a abrir tras arreglar la pasarela

Es uno de los atractivos turísticos de la Ciudad Monumental, pero los visitantes que han intentado acceder en los últimos tiempos al aljibe jesuítico de la Preciosa Sangre ... , con acceso desde el centro de la divulgación de la Semana Santa, no han podido hacerlo debido a los desperfectos en la pasarela que permite acceder y contemplar este espacio histórico.

El Ayuntamiento ha anunciado que llevará a cabo en los próximos meses la reparación de este desperfecto, una situación que ya existía durante la gestión del anterior equipo municipal, según indica el gabinete de prensa a consultas de este diario.

Aunque no se aporta el dato concreto del importe que se dedicará a esta obra, sí precisan que se va a arreglar con cargo al «remanente de tesorería del Consorcio Ciudad Histórica». Hasta que no se repare no se volverá a cobrar entrada por el acceso al centro de la Semana Santa.

Este recurso turístico es visitable desde el año 2009. Tras una obra de adecuación financiada con fondos europeos y cuyo importe rozó los 400.000 euros y se extendió a lo largo de medio año este conjunto (el aljibe y el centro de interpretación) abrió sus puertas en la cripta de la Preciosa Sangre y en su primer año logró atraer a casi 76.000 visitantes entre cacereños y foráneos. Es un espacio que antes de habilitarse muy pocas personas habían logrado disfrutar. A todo el espacio se accede por una entrada que hay en la cuesta de la Compañía.

Convenios

Para habilitar este espacio turístico se firmó por un lado un convenio por el que la Diócesis cedía por un periodo de 25 años el nivel inferior de la Preciosa Sangre. Para llevar a cabo la adecuación del aljibe esta intervención, el Ayuntamiento firmó un segundo convenio con la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura -titular del que por entonces era el Centro Cultural San Jorge, y actualmente la Escuela Superior de Arte Dramático-. La administración regional también cedió el uso del aljibe por un periodo de 25 años.

Se trata de uno de los aljibes más grandes de España, con capacidad para 2.000 metros cúbicos de agua y una profundidad de 10 metros de altura que procede del siglo XVIII.

La iglesia de la Preciosa Sangre, actualmente desacralizada se levantó, junto al convento anejo, con la fortuna de un jesuita de la familia Figuero y cuenta en su interior con el retablo mayor ocupado por un lienzo del siglo xviii con imágenes de San Francisco Javier.

La apertura del aljibe jesuítico completó la oferta del aljibe de las Veletas, el monumento más visitado de la ciudad y que se trata de uno de los aljibes hispanomusulmanes conservados en la Península Ibérica. Según la información del Museo de Cáceres lo que más le distingue es su estructura de cinco naves cubiertas con bóveda de cañón, la cual descansa sobre arquerías paralelas formadas por dieciséis arcos de herradura sustentados en doce columnas.

Hace doce años una empresa de arqueología lanzó la teoría de que el aljibe podría ser la mayor mezquita de la ciudad en tiempos de la dominación árabe. Se aportaba como prueba la aparición de decoración en los muros, hecho que no tendría sentido si la construcción original hubiera sido ideada simplemente como depósito de agua y no como espacio de uso.