El aljibe almohade de Cáceres cerrará a las visitas el día 16 durante dos años por las obras del Museo

Es uno de los monumentos más vistos de la ciudad, con 155.000 visitantes en 2024. El próximo martes 15 de julio será el ultimo ... en el que podrá ser contemplado. Ese día arranca en el interior de la Casa de las Veletas la segunda fase de la obra de rehabilitación del Museo de Cáceres, que cierra para llevar a cabo un proceso de transformación esperado durante décadas y que trata de modernizar este espacio, que incluye los restos arqueológicos, artísticos y etnográficos más importantes de la provincia. El anuncio lo ha hecho este miércoles la directora del museo, Raquel Preciados, durante la firma de cesión por parte del Ayuntamiento del pendón de San Jorge, la bandera de la ciudad, que pasará del despacho municipal de alcaldía a la Casa de los Caballos, ya lista para su inauguración tras la obra. El alcalde Rafael Mateos y la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, han firmado el acta de cesión.

La Casa de los Caballos ofrecerá, hasta la reapertura del edificio principal de este museo, una muestra de las piezas más relevantes de Museo. Será la única parte que podrá visitarse hasta que se termine la segunda fase, que incluye también el jardín histórico, en donde en el mes de marzo se informó de la aparición de la 'Galería de la Victoria' o 'Pasadizo de la Mansa Alborada', una estructura subterránea situada junto al muro oeste del aljibe almohade, según ha informado este sábado la Junta de Extremadura.

Este descubrimiento, que había sido documentado por primera vez a principios del siglo XX, amplía la riqueza patrimonial del conjunto y será integrado en el proyecto arquitectónico del futuro museo. Además, se prevé incorporarlo al circuito que los visitantes realizarán por el recinto y estará, por tanto, abierto al turismo.

La parte de traslado y reforma en la Casa de las Veletas está previsto que se extienda durante 19 meses. Por tanto es fácil pensar que la finalización del mismo no llegará como mínimo hasta 2027, aunque Raquel Preciados no ha querido aventurarse a aportar una fecha.

Lo que sí es probable es que el número de visitantes del Museo de Cáceres se resienta por no estar accesible el aljibe. Tal y como ha señalado Raquel Preciados se está elaborando «un plan estratégico» para evitar esta situación. «Perdemos el aljibe, perdemos una situación excelente que es Veletas, nos bajamos al rincón de la monja, pasamos de un museo grande a un museo pequeño pero todo el equipo hemos diseñado unas líneas estratégicas que creo que las vamos a acometer con éxito para no perder esas estadísiticas», ha indicado la directora del Museo. No se ha anunciado el día que estará abierto al público la Casa de los Caballos, pero se hará una jornada de puertas abiertas para darlo a conocer.

Los plazos preveían que el verano pasado, hace justo un año, se iniciara la segunda fase de esta obra, pero no se han podido cumplir por los hallazgos históricos. Se trata de un edificio patrimonial que supone siempre una sorpresa a la hora de afrontar una reforma que trata, como principal objetivo, de mejorar la accesibilidad en todo el recinto. Se mejorará la fluidez de visitantes en el aljibe con la creación de un segundo acceso que permitirá que la salida del público se lleve a cabo por un espacio diferente y se aminoren las aglomeraciones.

Uno de los elementos más llamativos que plantea esta reforma es la escalera exterior que permitirán llevar a cabo un recorrido ágil sin romper bóvedas o forjados existente según el proyecto del arquitecto Juan Carlos Arnuncio. Esta escalera está ubicada en la zona más cercana al aljibe de Cáceres, en la zona del jardín más cercano a la Judería.

Las obras de adecuación del Museo de Cáceres tienen un presupuesto de 6.891.624,02 euros. Estas obras están financiadas por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

La historia del Museo de Cáceres arranca en el año 1898 cuando a iniciativa del catedrático de Geografía e Historia Gabriel Llabrés se forja el germen del museo. El Museo de Cáceres acumula una larga historia en la ciudad. La primera junta del patronato arrancó el 30 de abril de 1917 en el actual centro cultural de San Jorge. Es en 1933 cuando se traslada a su recinto actual, la Casa de las Veletas. En 1992 se añadió la Casa de los Caballos, que se permutó a la Diputación de Cáceres para acoger la sección de Bellas Artes.