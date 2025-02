Dificultades estructurales retrasan seis meses la obra del Museo de Cáceres

El Museo de Cáceres ha esperado pacientemente más de dos décadas hasta ver iniciadas sus obras de remodelación, que arrancaron a mediados de 2023 con el inicio de la reforma de la Casa de los Caballos. El plan establecía 11 meses de trabajo ... y que este verano pudiera abordarse la siguiente fase, la de Casa de las Veletas, la más compleja y larga. Pero los trabajos de la primera fase se están alargando más de lo esperado por las dificultades estructurales del edificio y hasta finales de año no podrá acometerse la parte central de esta gran reforma.

«Cuando se interviene un edificio de estas características, un edificio histórico, hay una serie de imprevistos, aunque contábamos con ello», explica Francisco Cerezo, el director del Museo de Cáceres. No significa que la obra se haya parado, sigue en marcha aunque más despacio. Es algo relativamente habitual cuando los proyectos pasan del papel a la realidad.

«El Museo tenía todo previsto para poder empezar con el vaciado de la Casa de las Veletas durante los meses de septiembre, octubre y noviembre y el traslado a la Casa de los Caballos y adecuarlo no solo para la visita del público sino también para el desempeño del trabajo del personal del museo», destaca Cerezo, que explica que por parte de la Junta de Extremadura sí que se ha cumplido «escrupulosamente» con todos los plazos para llegar en fecha a lo que en un principio estaba pactado con el Ministerio. «Hasta que éste nos ha comunicado que eso no va a ser posible».

Ministro

Se trata de una obra que financia el Ministerio de Cultura, quien tiene la titularidad de este recinto cultural. El pasado mes de junio, coincidiendo con la visita que llevó a cabo el ministro Ernest Urtasun a Mérida la consejera extremeña, Victoria Bazaga, le pidió agilidad en las mismas.

«Por parte del Museo de Cáceres, de la Junta y del servicio de museos lo tenemos todo previsto a la espera que el Ministerio de Cultura nos vaya confirmando, la previsión que nos da el Ministerio a fecha de hoy es que la Casa de los Caballos podría estar lista a finales de año», precisa Paco Cerezo, que abunda en los motivos de este retraso. «Se trata de un edificio de finales del siglo XVII y entonces van apareciendo una serie de estructuras que hay que valorar el interés que tienen, todo eso va ralentizando la obra, se trata de un edificio del que no había una planimetría, y lógicamente cuando se va abriendo se van encontrando pequeñas circunstancias que van retrasándolo todo». Las máquinas ya han entrado en el jardín del museo.

De todos modos Francisco Cerezo no puede adelantar si ese retraso afectará al total del tiempo, previsto para 30 meses y que quizás se adelante en algún momento de la obra, que, como primer objetivo trata de hacer este espacio integralmente accesible, su principal escollo actualmente. Como ha asegurado Francisco Cerezo en otras ocasiones se intenta que sea un museo «del siglo XXI». La parte de traslado y reforma en la Casa de las Veletas está previsto que se extienda durante 19 meses. Por tanto es fácil pensar que la finalización del mismo no llegará como mínimo hasta 2027.

Sin vuelta atrás

Aunque es un pequeño bache en el camino de la restauración integral del museo, lo importante, a juicio del director de este museo, «es que ya no ha vuelta atrás». La prisa, argumenta, no es una buena consejera en este caso, no es necesario correr. «Lo preferible es que se haga de la manera correcta para que esté a la altura de lo que la ciudad de Cáceres merece».

Reivindica el trabajo hecho y sus dificultades. «Hay que imaginar todo lo que es mover un museo de una parte a otra, incluye no solamente las piezas, sino también programación, todo el personal que trabaja aquí, es muy complejo».La UTE Seranco S.A.U-Acerouno Restauración Inteligentes es la encargada llevar a cabo una obra que va a costar más de ocho millones.