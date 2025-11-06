Alexis López gana el XVIII Concurso de Relatos Breves del Centro Europe Direct Cáceres
Redacción
CÁCERES.
Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00
El Centro Europe Direct del Ayuntamiento de Cáceres ha dado a conocer los ganadores del certamen anual ‘El Futuro de Europa’ en sus distintas modalidades: ... XVIII Concurso de Relatos Breves, XVII Concurso de Fotografía y XV Concurso de Cómic Junior y Sénior.
En esta edición se han recibido 31 relatos breves, 30 fotografías, 10 cómics en modalidad junior y 11 en modalidad sénior, lo que refleja el interés y la participación creciente.
En el XVIII Concurso de Relatos Breves el primer premio ha recaído en ‘Vert-de-Gris (en realidad, la dama es francesa)’, de Alexis López Vidal, publicista y escritor nacido en Torrevieja (Alicante) pero afincado en Valencia; el segundo premio ha sido para ‘El último hombre de ojos azules’, de David Muñoz Sánchez, de Badajoz; y el tercer clasificado fue Ricardo Ojalvo Rebollo, de Cáceres, por ‘Las catedrales’.
El primer premio del XVII Concurso de Fotografía ha sido para ‘Escena digital’, de Luis Cid Cabeza, de Cáceres. El segundo premio ha recaído en ‘Diferentes culturas’, de José Antonio García Recuero, de Cáceres, y el tercer premio fue a parar a ‘Vía Libre’, de Pedro Javier Reig Delgado, de Cáceres.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión