El alcalde de Cáceres no quiere una reforma a medias de la plaza de Santiago

C. M.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, advirtió este jueves de que no se conformará con una reforma «a medias» de la plaza de Santiago, ... de manera que exigirá que se lleve a cabo el proyecto íntegro ganador del concurso de ideas convocado para esta rehabilitación integral.

«Yo quiero saber el motivo por el que ahora mismo no hay presupuesto, si es que se ha destinado a otra cosa o es que el proyecto se ha ido por encima de lo que inicialmente había, y, desde luego, yo no me conformo con quedarme con menos de lo que se había proyectado o con menos de lo que se había comprometido a la ciudad de Cáceres», afirmó el alcalde. «No puede ser que nos prometan mucho y, al final, nos quedemos siempre con la mitad de lo que se nos promete».

La Diputación de Cáceres es la encargada de financiar y se ocupa también del proceso administrativo, que actualmente se encuentra estancado porque los 586.171 euros aportados inicialmente no bastan para ejecutar el proyecto tal y como está concebido por el ganador del concurso, el arquitecto extremeño Antonio Álvarez Cienfuegos. El motivo principal que se esgrime es el fuerte aumento que ha experimentado el coste de los materiales desde que se convocó el concurso hasta ahora.

Mateos dijo que se sentará a hablar con la Diputación para «buscar una solución y que la plaza de Santiago se recupere y luzca como debe lucir», ya que «había un compromiso de regenerar esa zona, un compromiso que los anteriores dirigentes de esta ciudad no fueron capaces de cumplir y que nosotros vamos a pelear para que sea una realidad», afirmó.

Mostró su sorpresa por que se haya redactado un proyecto «por encima de la dotación presupuestaria que había», y criticó que «se haya generado una ilusión y una expectativa en los vecinos que ahora no se va a cumplir».

El alcalde señaló además que le hubiera gustado que la reforma de la plaza de Santiago se llevara a cabo al mismo tiempo que las obras del hotel del Palacio de Godoy, que están en marcha desde febrero de este año, «para que cuando ese establecimiento pueda estar abierto al público, esté también remodelada el área urbana de los alrededores».