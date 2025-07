El alcalde de Cáceres defiende las medidas de seguridad vial tomadas en la avenida de la Hispanidad

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha lamentado el atropello mortal ocurrido en la noche del pasado domingo en el que murió una ... joven de 29 años, y que ha calificado como «una tragedia». Al tiempo, ha defendido las medidas que se están implementando en la ciudad en seguridad vial, y ha acusado al grupo municipal de Vox de «frivolizar» este asunto al pedir que se haga un análisis de puntos negros, tal y como se aprobó hace un año en sesión plenaria.

«Yo no voy a frivolizar con una cuestión tan dramática como ésta y, desde luego, yo he venido al Ayuntamiento de Cáceres a hacer política con mayúsculas y no voy a estar en el regate corto», ha respondido el alcalde, que no ha querido hacer ninguna valoración sobre las causas que hay detrás del accidente. «No voy a hacer conjeturas ni a frivolizar sobre esta cuestión, ya habrá tiempo suficiente para analizarlo», ha zanjado en declaraciones recogidas por Europa Press

Respecto a las medidas que se están adoptando en materia de seguridad vial ha dicho que son «muy importantes» y que se implantan con criterios técnicos. Asimismo, ha recordado que la avenida de la Hispanidad, donde tuvo lugar el atropello, «es una vía que tiene problemas desde hace muchísimos años».

Ha recordado que él fue concejal de Seguridad y de Movilidad en la legislatura del 2015 al 2019 y «ya tuvimos que implementar medidas importantes allí». «Hay que decir que esa es de las únicas vías de la ciudad de Cáceres que cuenta con pasos de peatones asimétricos, que cuenta con pasos de peatones sobreiluminados, que cuenta con pasos de peatones elevados, que cuenta con bandas reductoras de velocidad«, ha enumerado.

«Por lo tanto, son muchos los elementos que hay en esa vía para reducir la velocidad y, por lo tanto, intentar buscar la excusa en que es una dejación por parte del equipo de Gobierno creo que es un error y que no voy a valorar», ha recalcado.

En esta línea, ha afirmado que se están tomando «medidas importantes» para mejorar la seguridad vial en todos los puntos de la ciudad. De hecho, existe un radar por parte de la Policía local que se mueve diariamente por diferentes puntos de la ciudad, « y se imponen sanciones, pero hay ocasiones en las que, como esta, no se ha podido evitar».

«Es una auténtica tragedia y es un accidente, posiblemente, y precisamente por eso, porque son causas sobrevenidas que no se podían conocer», ha concluido Mateos en declaraciones a los medios tras la celebración de la reunión de Triurbir, la red que aglutina a Cáceres, Plasencia, Castelo Branco y Portalegre.