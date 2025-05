Mateos admite que hay que «repensar» actividades como el Mercado de la Primavera

C. Mateos

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, reconoció este lunes la necesidad de «repensar» la celebración de actividades en el casco histórico, como el Mercado de la Primavera ... que ha tenido lugar este pasado fin de semana, para no saturar la ciudad monumental de actos que puedan interferir tanto con el turismo como en la vida cotidiana de los residentes en la zona.

Tras las quejas por los comportamientos incívicos protagonizados por algunos asistentes al evento y la preocupación por el impacto en el casco antiguo expresada por la asociación vecinal Ciudad Monumental, Mateos explicó que se ha dado continuidad este año al Mercado de la Primavera, celebrado por primera vez en 2023, «por compromiso», si bien a renglón seguido dijo que «hay que repensar» tanto la forma en que se celebra como la época del año y el sitio porque «la Ciudad Monumental tiene que ser un espacio para vivirlo, para disfrutarlo» y «no se puede convertir en un escenario para acoger películas, para acoger mercados, para acoger eventos».

El presidente vecinal, Juan Manuel Honrado, criticó en declaraciones a HOY publicadas el sábado el aspecto «chusco» del evento y lamentó la imagen que se estaba dando del casco histórico. Señaló también que los vecinos se ven perjudicados. «Nuestras casas y nuestras puertas son el urinario público de las barras y las comidas que se están sirviendo en las plazas de Santa María y San Jorge», afirmó.

Rafael Mateos cree que la falta de baños portátiles no justifica que hubiera muchas personas que orinaron en la vía pública

El alcalde, por su parte, dijo ayer que, si bien la Ciudad Monumental «tiene que ser una ciudad viva, una ciudad donde haya eventos», también debe ser un espacio «donde los vecinos puedan vivir y que los turistas puedan disfrutarla y puedan recorrerla». Apuesta por lo tanto por adaptar esa oferta a la realidad y por reflexionar sobre si eventos como el mercado sería mejor llevarlos a otras épocas del año y a otros emplazamientos, ya que «ahora es la época cuando el turismo puede recorrer y puede patear nuestra Ciudad Monumental».

Concentración de eventos

Mateos insistió en que la concentración de eventos en la parte antigua hace que se «sacrifiquen» otras cuestiones, entre ellas el turismo. «Yo creo que lo importante es que seamos capaces de ver dónde están los retos, dónde están los problemas, y seamos capaces, sobre todo, de adelantarnos y rectificar en los casos que haya que rectificar, y reconocer los errores si los ha habido y subsanarlos», dijo.

Uno de esos «errores» o quejas consiste en que la organización no había instalado baños públicos, por lo que muchos asistentes orinaban en las puertas de las casas. «También quiero hacer una llamada al civismo porque Cáceres es una ciudad que acoge mucho turismo, que acoge muchísimos eventos y desde luego que no haya un baño en ese evento, que tenía que haberlo y que se puso el sábado por la mañana, no justifica que la gente pueda orinar en cualquier esquina, ya sea de la Ciudad Monumental o en cualquier otra esquina de la ciudad», apuntó Mateos.

El alcalde hizo estas declaraciones, recogidas por Europa Press, al ser preguntado por este asunto en una rueda de prensa en la que también fue interpelado sobre cómo el cambio climático puede afectar a regiones del sur como Extremadura respecto al turismo, a lo que respondió que la ciudad «se está adaptando» a estas circunstancias.

«Cáceres es una ciudad que tiene turismo ya en todas las épocas del año y no existen estaciones donde sea mayor, y yo creo que lo importante que tenemos que tener en cuenta en base a esos estudios es que hay que hacer una oferta turística teniendo en cuenta las condiciones climatológicas», dijo.

No obstante, reconoció que las tardes del mes de agosto «son duras para recorrer la Ciudad Monumental», pero existe otra oferta para no pasar calor como visitas a museos o patrimonio histórico, por lo que «tendremos que ser inteligentes y adaptar nuestra oferta turística a esa circunstancia».