Aguas Vivas Fest regresa el 20 de septiembre con cinco conciertos en Cáceres

Aguas Vivas Fest, la cita que por cuarto año consecutivo organiza la asociación cultural Las Lavanderas de Aguas Vivas, ultima el festival de ... este 2025. El cartel, obra del dibujante Fermín Solís, se acaba de dar a conocer. Se celebrará el 20 de septiembre y contará con la actuación de cinco bandas extremeñas.

Pero el programa va mucho más allá. Propone doce horas ininterrumpidas de actividades con el público familiar como principal destinatario. Sobre todo, en la franja horaria de la mañana. La agenda arranca a las doce del mediodía y se prolongará hasta las doce de la noche en el entorno de la zona ajardinada que hay junto al Parque del Príncipe.

«Lo hacemos con mucha ilusión porque el año pasado recibimos el premio de la música extremeña a mejor evento musical. También es una gran responsabilidad, claro, porque tenemos que estar a la altura», señala Mario Suárez, presidente del colectivo cultural.

Avanza que durante la mañana habrá actividades dirigidas a los niños, aún por concretar. donde la sensibilización medioambiental tendrá un lugar destacado. «De manera paralela, desde por la mañana y para animar el barrio, vamos a contar con una ronda folclórica popular», indica. Partirá desde la Plaza de Toros y recorrerá las calles de Aguas Vivas hasta llegar a la residencia de mayores Ciudad Jardín Parque el Príncipe, muy próxima al lugar donde se celebra el festival.

La oferta matinal se completará con un taller de percusión que impartirá José Duque. En este caso, no será en el exterior, sino dentro de la sede de la asociación.

Por la tarde comenzarán los conciertos. «Como siempre, tenemos una selección muy cuidada de grupos extremeños, tanto grupos emergentes como grupos nuevos, aunque sean de músicos más consolidados», precisa Suárez. Actuarán Elena Cormán, Electro Zacho, Snif, Bolsa de Moscas y La Mendinga. El broche final correrá a cargo del dj pacense Tanaka.

Suárez recuerda que la labor de Las Lavanderas va más allá de este festival, que se ha convertido en su principal carta de presentación. «Llevamos a cabo un proyecto cultural todo el año, aunque es verdad que la guinda del pastel es el festival. Pero nosotros tenemos un proyecto que se llama Aguas Vivas Corriente Cultural en el que hacemos eventos culturales de todo tipo en la sede. Estamos haciendo conciertos, hemos hecho teatro, danza, sesiones de música electrónica, charlas....», enumera.

Suárez pone el acento en que este año habrá baños ecológicos en el recinto. La iniciativa cuenta con el apoyo del Consorcio de Medio Ambiente y Aguas de la provincia, Más Medio.