«Es agobiante estar hospitalizados a dos horas de tu casa»

Anais Sánchez y su hijo le ponen cara a la estadística. Ellos tuvieron que pasar una semana en el hospital Materno Infantil de Badajoz después ... de una intervención que le fue realizada al pequeño, que sufre una enfermedad neurodegenativa, y por la que estuvo 24 horas en la UCI pediátrica. Se trata de una gastrotomía, una a apertura de un orificio en el abdomen para introducir una sonda de alimentación en el estómago que le realizaron el pasado mes de junio.

Al no disponer el complejo hospitario de Cáceres de UCI no se pudo realizar esta invención en la ciudad. Ellos viven en Logrosán, una localidad a 93 kilómetros de la capital cacereña y 160 de Badajoz. «Fue un poco agobiante porque estábamos a dos horas de casa», explica. Madre además de otros dos niñas, el encaje familiar se hizo difícil durante estos dos días, ella se quedó con el niño y su marido regresó al pueblo. «Aunque de todas formas tendríamos que desplazarnos, no es lo mismo estar a una hora que estar a dos, no es cómodo», señala. A la preocupación por el estado de salud de su hijo se añade la logística de estar fuera de casa, lo que complica también el traslado de familiares que puedan apoyar la estancia hospitalaria.

En todo caso, destaca que la estancia en el Materno Infantil de Badajoz fue correcta, y que todo el personal hizo lo posible por que estuvieran a gusto. Pero reclama que se ponga una solución a este problema para que más familias no tengan que pasar por una situación similar.