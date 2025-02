12 agentes de la Policía de Cáceres parten a Valencia: «Es donde más nos necesitan»

Doce agentes de la Policía Local de Cáceres preparados para ayudar en las zonas afectadas por la DANA han partido hacia Valencia a las 13.00 horas de este domingo y se prevé que lleguen en torno a las ocho de la tarde.

En ... concreto, en el que equipo viajan un subinspector, un oficial y tres agentes del Grupo Especial de Seguridad. En total son diez hombres y dos mujeres, que estarán en coordinación con los servicios de emergencia desplegados en la zona.

«Vamos a lo que nos ordenen. El turno de noche hará labores de seguridad ciudadana y el de día lo que nos disponga el mando único de allí. Algunos de los compañeros de Cáceres tienen experiencia en catástrofes, aunque lo que ha sucedido ahora no se ha producido nunca», ha apuntado Julio Flores Flores, subinspector y responsable del equipo de policías cacereños que estará desplegado en Valencia.

«Cualquier ciudadano quiere ayudar allí y para un policía es una obligación. Para mí es un honor. Llevábamos tres días ansiosos por que nos activaran, pero había que esperar a que se canalizará y coordinara. Vamos con toda la ilusión del mundo y con las pilas cargadas. Ahora es donde más se nos necesita», ha indicado Flores.

«Sabemos que nos vamos a encontrar cosas muy desagradables, pero es nuestra obligación y lo que tenemos que hacer«, ha afirmado antes de detallar algunas de las labores que deberán realizar. »Tendremos que realizar custodias de cadáveres, porque algunos están atrapados en domicilios y garajes y hasta que no llegue la autoridad judicial o quien delegue no se puede producir el levantamiento. También actuaremos en pillajes que también se está dando, así como ofreceremos ayuda humanitaria a personas con discapacidad, por ejemplo, que no pueden salir de sus domicilios».

Asegura que harán lo que haga falta. «Vamos a hacer lo que se pueda y a arrimar el hombro», ha insisto Flores, que ha indicado que se desplazan hasta allí con el material necesario para acceder a las zonas más afectadas por la catástrofe.

Recursos materiales

El contingente se traslada en tres todoterrenos, uno perteneciente a la Patrulla Verde de la Policía Local y otros dos donados por la empresa de alquiler de vehículos Northgate.

Viajan también con un dron que, desde el aire, hará más eficaces las labores que desempeñen los agentes sobre el terreno.

En cuanto al material que llevan, el servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento les ha facilitado equipos de protección personal (EPIS) tanto para ellos, como para entregar en el terreno si así se requiere. Además, trabajarán con monos de agua impermeables que ha facilitado concesionaria Valoriza. También llevan cepillos, escobijos, trajes de agua, guantes de serraje y de nitrilo, palas de hierro y de aluminio.

Donaciones de los cacereños

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha asistido a la salida del contingente desde la Jefatura de Policía Local acompañado por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y ha agradecido a los doce agentes «su compromiso y su generosidad» por ir a una zona que se ha convertido en «catastrófica».

El alcalde ha aprovechado para «agradecer la generosidad de los cacereños que desde el pasado viernes siguen pasando de forma incesante por las naves CIFE para donar productos de primera necesidad». Mateos ha explicado que se está en coordinación con la Junta de Extremadura y con la Federación Española de Municipios y Provincias para que todo ese material donado parta en camiones a las zonas necesitadas en cuanto así lo dispongan las autoridades que trabajan sobre el terreno.

En este sentido ha pedido a todos «prudencia y paciencia» para no colapsar las carreteras de acceso a las poblaciones afectadas por la DANA. «Que en las primeras horas no se haya mandado material no quiere decir que no se vaya a enviar cuando se nos indique y donde se necesite», ha subrayado.

Mateos ha anunciado que este domingo habrá una reunión de coordinación para evaluar el volumen de material que se lleva donado. Ya son cuatro naves CIFE las que almacenan las donaciones, por lo que, ha señalado el alcalde, «si fuera necesario ralentizar la recogida, lo haríamos».