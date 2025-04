La agenda de Cáceres al borde del colapso

El pasado mes de febrero el alcalde, Rafael Mateos, se vio obligado a cursar una petición a la Policía Local. Quería informes concretos sobre si ... los desfiles procesionales que se habían solicitado para los días 30 de marzo y 6 de abril eran compatibles con la celebración de otras actividades en la vía pública. El domingo 30, el Campeonato de España de Duatlon. El 6, las jornadas de Jato, las oportunidades en el mundo rural que ha organizado en la capital cacereña la Diputación.

Lo que antes era un trámite, autorizar o no las solicitudes que entraban en el registro municipal en función de que se ajustasen a las ordenanzas y cumpliesen los criterios establecidos, ahora empieza a ser un rompecabezas. La agenda en la ciudad se multiplica y el Ayuntamiento no da de sí para atender tantas peticiones. Ya está en marcha una herramienta informática que con una simple consulta permite partir desde el punto inicial en cualquier trámite: comprobar si es posible su celebración o no ante la coincidencia con otras actividades.

Fue lo que ocurrió por ejemplo el pasado 8 de marzo. Entonces la Cofradía de Jesús de la salud pidió autorización para celebrar como cada primer sábado de cuaresma su vía crucis. El informe de la Policía Local advirtió de que esta vez no iba a ser un simple protocolo. «Tras comprobar el localizador de eventos –señaló–, se observa que el vía crucis coincide en el mismo horario con la Manifestación del Día Internacional de la Mujer».

En la misma advertencia se añadía: «Coinciden en la Plaza Mayor, por lo que sería conveniente el cambio de fecha para realizar el vía crucis».

El vía crucis del Señor de la Salud coincidió con la manifestación del 8M y el festival de las aves se superpone con otras citas

Fue por tanto una celebración diferente, inédita. No se cumplió con la tradición. «Es la primera vez que ocurre. Siempre había sido en sábado, pero nos hemos adaptado. Se ha informado con antelación a los cofrades», explicó Juan Eduardo Martínez, el presidente de la hermandad. El 8M generó un conflicto involuntario y se mantuvo la manifestación del Día de la Mujer.

Casos

Otro caso singular es el que se ha producido con dos promotoras que pidieron permiso para organizar sendos festivales en el ferial. Circus Proyectos, SL preparaba la tercera edición del Festival de Bienvenida Universitaria Weel Student Fest del 8 al 13 de septiembre. Quería liberar las instalaciones del 1 al 16 de septiembre para montar y desmontar las infraestructuras, a la vez que pretendía que la Junta diese el visto bueno a una ampliación de horarios de cierre en la Junta: lunes, martes y miércoles hasta las cuatro de la mañana; jueves hasta las siete; viernes hasta las ocho y sábado hasta las siete. Casi a la vez, otra mercantil, La Mala Hostelería SL, se dirigía al Negociado de Festejos municipal para presentar su Fiesta de Bienvenida Universitaria. Sería en el Hípico del 8 al 11 de septiembre. Ante la coincidencia de espacios y fechas, lo que ha hecho el Ayuntamiento es pedir a los promotores que se pongan de acuerdo. «Deberán llegar a un acuerdo entre las partes al objeto de que se estudie la posibilidad de autorizar ambos eventos», recoge el acuerdo del Gobierno local.

'Localizador'

Los departamentos municipales tienen instrucciones de consultar el 'localizador de eventos' para emitir sus informes de conformidad o disconformidad sobre cualquier petición que entre en el registro antes de pronunciarse.

La agenda de primavera viene cargada y se pretende evitar que cualquier coincidencia no detectada suponga un problema en la ocupación de la vía pública. De hecho, en la Policía Local ya se ha advertido en algunas ocasiones de la escasez de efectivos para atender actividades.

Sin ir más lejos, la Asociación Bomberos Solidarios de Cáceres perfila su prueba de 55 kilómetros. Será el 26 de abril, a favor de la Asociación Extremeña de Enfermos de Huntington de nueve a 21 horas. Se trata de una marcha circular a pie. Sale del Parque de Bomberos y termina en la Plaza Mayor. El Ayuntamiento ha avisado a los organizadores: debe planificarse de tal forma que no interfiera en «la celebración del Novenario de la Santísima Virgen de la Montaña y con otros eventos previamente autorizados en espacios aledaños».

El propio alcalde ha debido cursar ese aviso: «Ante el gran número de solicitudes que se presentan en este Ayuntamiento para la celebración de diversos eventos y actividades en la vía pública, y con el fin de evitar las posibles coincidencias en las fechas y espacios públicos, se recuerda a todos los servicios, secciones y negociados municipales tramitadores de estos expedientes, la obligación de utilizar la Aplicación 'Eventos', debiendo dar de alta en la misma las distintas actividades, a efectos de lograr una mayor coordinación y evitar solapamiento de eventos», precisa. Sin ir más lejos, el 25 y 26 de abril será el festival de las aves.

Los servicios técnicos ya han avisado de que en la misma fecha, 26, el Foro de los Balbos acoge el cuarto Encuentro de Esgrima 'Acero' y en el parque del Príncipe será la Gravel Race 2025.