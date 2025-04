Afectados por los derribos de Fuente Fría piden una reunión con el alcalde de Cáceres

Afectados por los derribos de Fuente Fría ponen sus últimas esperanzas para evitarlos en el alcalde. Han elaborado un escrito para presentar en el ... registro municipal en el que piden reunirse con el regidor. No solo eso, también creen que puede jugar un papel determinante en este asunto.

Como se ha venido informando, la Agrupación de Interés Urbanístico San Francisco 06 promueve un proyecto que ya ha sido aprobado en pleno y en el que, mediante un sistema de permuta, deja libres terrenos próximos a la Ribera del Marco, en Fuente Fría y su entorno, para construir allí un gran parque. A su vez, los promotores obtienen suelo en la barriada del Espíritu Santo para levantar viviendas en un bloque de seis alturas junto a la Ronda de San Francisco.

Amigos de la Ribera del Marco ya ha pedido que se paren las demoliciones mientras no esté aprobado el proyecto del nuevo corredor verde

El problema es que el dinero que reciben por sus casas los vecinos que siguen viviendo en el Alto de Fuente Fría no cumple con sus expectativas. Además de marcharse de los que han sido sus hogares durante décadas, en algunos casos, deben hacerlo sin garantías de encontrar otra vivienda que entre en sus presupuestos. Algunos lo asumen a duras penas, pero otros se resisten.

No compensa

Una de esas personas es Joaqui García, una mujer que, asegura, recibiría 97.000 euros por su casa, aunque no le compensa. Ella y otros afectados han redactado ese escrito para presentarlo en el Ayuntamiento.

«Solicitamos una reunión con el señor don Rafael Mateos Pizarro, alcalde de Cáceres, para que medie en el conflicto generado por la expropiación de mi casa», se lee.

Los interesados aluden directamente al alcalde, aunque esperan que también puedan estar en la reunión el concejal de Urbanismo o aquellos técnicos municipales que mejor conozcan este asunto.

Hace unos días, la Asociación de Amigos de la Ribera del Marco pedía sensibilidad al Ayuntamiento de Cáceres para que no permita las demoliciones incluidas en el plan urbanístico San Francisco 06 y que se llevará por delante una treintena de construcciones. Es cierto que muchas de ellas se encuentran en estado de abandono y ruina, pero también las hay ocupadas por familias como las que han levantado la voz y solicitan la mediación del alcalde. En alguna intervención pública, el regidor cacereño, no obstante, ha recordado que el proyecto no es nuevo, viene gestándose desde hace décadas y antes de pasar por pleno pasó por los trámites legales de participación y exposición pública.

La versión de Amigos de la Ribera es que los derribos deben evitarse a corto plazo, ya que no tiene sentido tirar las casas y echar a los vecinos cuando ni siquiera está redactado el plan director de la Ribera y tampoco se va a iniciar la obra del futuro parque ahora.