Adjudicadas a la empresa Imaginarte las cabalgatas de Reyes hasta 2027

Redacción

CÁCERES.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Cáceres ha propuesto adjudicar la gestión, programación y ejecución de la cabalgata de Reyes de 2026 y 2027 a la empresa Imaginarte, por un importe de 107.700 euros. Este servicio requiere el establecimiento del material necesario, los requisitos técnicos, la decoración, los adornos y el posterior desmontaje de carrozas de la cabalgata, así como el espectáculo, el aporte de los caramelos para todo el desfile, la puesta en escena y el desarrollo.

El contrato incluye la dotación del personal necesario y todos los preparativos y labores de maquillaje de los Reyes Magos. Las personas que salgan en la cabalgata irán ataviadas con trajes o disfraces en consonancia con los elementos de la carroza que les siga, con un número mínimo de 50 figurantes en el total del desfile.

