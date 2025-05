La acusación particular cree que en el asesinato de Logrosán intervinieron más personas

«Sin duda en este juicio podía haber más acusados. Sin duda», afirmó tajante Emilio Cortés Bechiarelli, el abogado de la acusación particular, cuando al ... finalizar este miércoles la sesión de la mañana del juicio del crimen de Logrosán, el Diario HOY le preguntó si creía que en la muerte de Óscar J. G. G., habían intervenido más personas que la madre y el hijo acusados de cometer un asesinato con alevosía la madrugada del 2 de noviembre de 2019.

El letrado hacía estas declaraciones después de que en la sala de vistas declararan peritos de la Guardia Civil, que habían hecho una importante labor de investigación en los móviles de la víctima, de los acusados y de otras personas. Los peritos desvelaron el contenido de la conversación de Óscar con un supuesto amigo, que le hizo salir de su casa de madrugada, para ir a un determinado sitio en donde acabaron con su vida. Óscar había estado de copas esa noche, pero se fue a su casa porque, según amigos que estuvieron con él, no quería irse a tomar las últimas copas de la noche en el bar Capitol de Logrosán, que regentaba Juan J. G. el acusado de darle dos puñaladas con la ayuda de su madre Yolanda. Una persona que no ha estado encausada le convenció para que saliera de su casa para conseguir «farlopa» (cocaína). Uno de los guardias civiles declaró que este individuo: «Le sacó de su casa para colocarlo en el lugar del crimen», afirmó.

Emilio Cortés indicó que se está planteando pedir la deducción de testimonio al final del juicio, porque de lo visto en las sesiones del juicio que comenzó el lunes, para él se ve claramente que hubo más de dos personas que participaron en un plan que era acabar con la vida de Óscar.

«Es como una película de cine negro»

El abogado de la acusación particular, que representa a la familia del fallecido, señalaba que las pruebas periciales del miércoles por la mañana habían sido demoledoras. «Los peritos de la Guardia Civil –recalcó–, han dicho que colocaron a la víctima en el sitio del crimen. Esa es la interpretación que hacen los peritos en relación con el cruce de llamadas y el volcado de toda la información que se cruzó entre ellos. Son conclusiones científicas, de peritos especializados que se han leído miles de folios con todas las combinaciones de llamadas que hubo entre ellos. Es decir, tienen una idea muy contextualizada de lo que están diciendo. No es que han visto un teléfono: no. Han visto siete teléfonos y todo el contenido de ellos, por lo tanto son los mejores guionistas de esta película».

El abogado Emilio Cortés habla de película porque para él: «los resultados de la investigación policial –afirmó–, lo que nos dan es una especie de argumento de película de cine negro; es decir, está todo perfectamente secuenciado. He estado en pocos juicios de jurado en donde esté todo tan claro: cómo se urde todo, cuál es el móvil, cómo se pone a la víctima en el lugar de los hechos... Ha sido como un puzle de muchas piezas que se han ido juntando, y que, razonablemente, se entiende por cualquiera qué ha sucedido aquí. El resultado de las pruebas han sido muy satisfactorias».

Los agentes que escucharon las llamadas y documentaron los mensajes de los móviles, también comentaron las conversaciones que la acusada tuvo con su abogado Fernando Fontán, antes de que éste llevara legalmente su defensa, lo que molestó visiblemente al letrado.

La causa de la muerte

En la mañana del miércoles, además de los peritos de la Guardia Civil, declararon los forenses, que al ser preguntados por la causa de la muerte de la víctima, dijeron que había fallecido por el conjunto de todo lo que sufrió. Tuvo una herida de cuchillo en el tórax muy agresiva, pero esa herida tenía que ponerse en conexión con la puñalada del hombro izquierdo, y también con todos los golpes que tenía por el cuerpo. Los forenses añadieron que Óscar tenía varios dientes rotos al haber recibido un golpe con un objeto romo, que podía ser el collar tibetano manchado de sangre de la víctima, que la madre entregó a un amigo minutos después de la agresión.

El miércoles por la mañana también se vio la grabación de vídeo de la declaración de esa persona, que se encuentra fuera de España. Declaró que en la madrugada del asesinato Yolanda le llamó por teléfono para dejarle el collar con sangre, y también le pidió que le guardara 4.300 euros que entregó en metálico. El juicio siguió por la tarde y se espera que hoy será cuando los miembros del jurado decidan si los dos acusados son inocentes o culpables.