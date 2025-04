«Actúo dos noches en Cáceres y lleno, y si lo hiciera cuatro también llenaría»

Si hay alguien verdaderamente clásico en el Festival de Teatro de Cáceres ese es Rafael Álvarez 'El Brujo', un imprescindible de este certamen, que ... llega a su ecuador con el doblete de este intérprete. En esta ocasión se sube al escenario de San Jorge con la obra 'Mi vida en el arte', en el que pasa por su filtro personal textos de autores icónicos del Siglo de Oro. En este caso se centra en los versos, que se convierten, dice, «en el centro y la periferia, la motivación y la justificación». El objetivo, apunta, es que «solo sean versos, versos, versos y más versos».

'El Brujo' aborda este verano una intensa gira con sus distintos montajes que le llevará a festivales clásicos como el de Mérida (del 10 al 14 de julio) o Almagro (16 y 17 de julio) y también a plazas como Coria (23 de julio). Lo hace en soledad, como siempre, junto al músico Javier Alejano. En Cáceres abre brecha esta noche y actúa también mañana sábado. La primera de las actuaciones tiene ya todas las entradas vendidas y para la segunda aún hay plazas libres.

–Termina convirtiendo grandes textos de la literatura en una especie de fiesta.

–Trato de que el público cuando viene a verme lo pase muy bien, que se rían mucho, pero con los ingredientes típicos de este festival del Siglo de Oro. Cáceres ayuda, porque ya de por sí es un decorado, todo el casco antiguo.

–Es muy habitual que actúe varias veces. En esta ocasión son dos pases.

–Sí, siempre se llena. Dos noches, y si fueran cuatro también se llenaba. Esperamos que no haga viento, que es lo único que puede ocurrir; si es una noche calmada, es una noche feliz .

–El público de Cáceres lleva 35 años exponiéndose al teatro clásico. ¿Se nota que son entendidos?

–Sí, tanto en el festival de Cáceres como en el de Almagro, Olmedo hay un público que sabe a lo que va y qué es lo que quiere, quiere teatro del Siglo de Oro, teatro en verso...

«El teatro ha evolucionado, pero no va a morir mientras haya vida humana»

–Usted siempre actúa solo, ¿hay un porqué?

–Hay un estilo de actuación en el Siglo de Oro que es el bululú, que es un hombre solo, un actor solo que recitaba loas, contaba cuentos...es lo que hago ahora con esa herencia, ese linaje, ese estilo y mezclado con el siglo XXI.

–Nunca pierde el contacto, y lo saca a relucir en sus obras, con la actualidad, con lo que sucede en estos momentos, lo que copa los telediarios.

–Siempre aparecen temas relacionados con la actualidad, pero con la actualidad más inmediata, no con lo de hace una semana sino con lo que ha ocurrido como mucho ayer. Yo lo traigo a colación de una manera humorística, como una referencia que hace que el público no esté solamente en esa distancia con el lenguaje del texto clásico sino que integre lo que está viendo con la actualidad, con los sucesos de la vida contemporánea, eso a la gente le gusta y engancha también a todo tipo de públicos a los textos clásicos.

–El humor parece un buen antídoto contra la estupefacción y el dolor que nos provoca muchas veces la actualidad.

–El humor es un momento maravilloso de relax, de antídoto y curativo, es un momento para distanciarse de la tensión permanente que produce la seriedad, la gravedad y a veces las tragedias de la vida. No sé quién dijo que los animales no ríen ni los ángeles tampoco, los animales porque no tienen esa capacidad que tienen los humanos, los ángeles porque no lo necesitan, trascienden ya la tensión, están en otro plano, pero el ser humano necesita el humor y necesita la risa.

–¿Va a morir algún día el teatro?

–A la gente le gusta el teatro, el teatro no va a morir mientras haya vida humana, el teatro ha ido evolucionando, ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pero forma parte de la cultura humana desde que los hombres eran cazadores porque se transmitían los conocimientos por medio de un relato, de una representación, cómo se cazaba un oso, los peligros de la vida...los chamanes utilizaban el teatro como vehículo de transmisión del conocimiento y ahí está.

–Debe de conocer Cáceres como la palma de su mano, ¿hay algo que le guste hacer especialmente cuando viene?

–Ya voy directamente a la representación y en esta ocasión como son dos días, el sábado estaré en el hotel descansando para la representación siguiente. No suelo salir porque hace mucho calor, me espero a que caiga la noche.